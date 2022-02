Az egyik legfontosabb előzetes lépés a csöveknek és vezetékeknek helyet adó csatornák, más néven hornyok kialakítása. Ezt a munkafázist jobban jársz, ha falhoronymaróval végzed. Mit kell tudnod ezekről a rendkívül hasznos gépekről? Cikkünkben minden fontos információt összegyűjtöttünk!

Magad uram, ha mesterember nincsen!

Több oka is van annak, hogy egyre többen fognak bele otthoni DIY munkákba. Az egyik a magyar építőipar jelenlegi állapota. Az árak az egekben, szakember alig, és a tapasztalatok alapján sajnos rengeteg megbízhatatlan vállalkozó van, aki nem végez megfelelő munkát, vagy éppen el sem jön a megbeszélt időpontban.

A másik fő ok az, hogy az interneten már minden információt elérhetünk az egyszerűbb munkák elvégzéséhez. Számtalan fórumon olvashatunk tanácsokat, tippeket szakemberektől, emellett pár Youtube-videó megnézése után látjuk is, hogyan kell elképzelni a műveletet. Nincs ez másképp a falhoronymarók használata esetén is. Ezekkel a masinákkal könnyen kialakíthatjuk a párhuzamos vágásokat a falban, amik közül már csak ki kell verni a fal anyagát vésőgéppel, vagy akár vésővel és kalapáccsal, és kész is a horony. De mit is kell tudnunk ezekről a rendkívül praktikus gépekről?

Mi az a falhoronymaró?

A falhoronymaró vagy falhoronyvágó egy speciálisan csatornák kialakítására tervezett gép. Képzelj el egy sarokcsiszolót, más néven flexet, aminek két párhuzamos pengéje van. Ezek a pengék körlapok, amelyeket legtöbbször mesterséges gyémántkristályokkal látnak el. Ezek a lapok akár a vasbetonnal is elboldogulnak, a téglafalon pedig úgy mennek át, mint kés a vajon. A falhoronyvágó használatával sokkal gyorsabb, szebb és egyenletesebb munkát tudsz végezni, mintha flexszel dolgoznál.

Miért jobb egy falhoronymaró, mint egy közönséges sarokcsiszoló?

Röviden: mert pontosan erre találták ki. A falhoronymaróknál beállíthatod a pengék távolságát, illetve a vágási mélységet, így nem érzésre kell vágnod. A falra felfekvő görgők miatt csak tolnod kell a falon, ami egyszerűbb, mintha végig a levegőben kellene tartanod a gépet támasztási pont nélkül. A porszívás funkció szintén óriási bónusz. Enélkül néhány másodperc után alig fogsz látni a portól, és a tüdődnek sem tesz jót. A jó minőségű falhoronyvágókhoz csatlakoztatni lehet egy porszívócsövet, és nagyjából hézagmentesen körbefogják a vágási területet, így nem kell a porban fuldokolnod.

Hogyan válaszd ki a számodra legmegfelelőbb gépet?

A legfontosabb szempontok:

Teljesítmény. A nagyobb teljesítményű modellek könnyebben elbírnak a keményebb anyagokkal, például a vasbetonnal. Cserébe viszont nehezebbek, ami létráról végzett munka során komoly terhelést jelenthet. A kisebb gépeket inkább téglafalakhoz ajánljuk. Ökölszabályként azt mondanánk, hogy ha várhatóan komolyabb igénybevételnek (pl. Ytong tégla vágása) lesz kitéve a falhoronymaró, legyen legalább 1300 W-os teljesítményű.

Porszívó. A porszívó előnyeit korábban már említettük. Ha nincsen otthon komoly teljesítményű építőipari porszívód, válassz porszívóval felszerelt modellt.

Ár. Az ár nyilvánvalóan szintén nagyon fontos szempont. Ha ránk hallgatsz, nem a legolcsóbb gépet veszed le a polcról, mert a nagyon kedvező ár általában gyanús... Érdemes megnézni az értékeléseket, és utánaolvasni az adott modelleknek, hogy képbe kerülhess, mit kapsz a pénzedért.

Mire kell odafigyelni a falhoronyvágó használata során?

Első a biztonság. A falhornyok kialakítása során apró köveket szedhet és lökhet ki a forgó penge. A védőszemüveg használata tehát kötelező. Egy fülvédőt is érdemes felvenni, mert a tégla és a falhoronymaró érintkezéséről sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy halk lenne.

Használj jelölőt. Fogj egy jól látható sprayt, és jelöld ki a vágás nyomvonalát.

Figyelj oda a beállításokra. Mielőtt beállítanád a vágás szélességét és mélységét, olvass utána alaposan, mekkora csatornára is lesz szükséged.

Ellenőrizd a porszívó szűrőjét. El tud ugyanis tömődni, amivel nemcsak a hatékonyság fog romlani, de a porszívó motorját is túlterhelheted.

Figyelj oda a kábelre. A falhoronymarók elektromos gépek, ami azt jelenti, hogy a biztonságos munkavégzéshez fontos, hogy kellően hosszú hosszabbítókat használj, és ne akadj bele munka közben.

Ha odafigyelsz ezekre a dolgokra, gond nélkül elvégezheted a csatornák kialakítását. Ha pedig épp azon gondolkodsz, hogy honnan vásárolj falhoronymarót, bátran ajánljuk szerszámboltunkat, a Zákány Szerszámházat. Remek termékek széles palettája áll rendelkezésre, és online is rendelhetsz!

Pr-cikk