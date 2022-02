A cégnek mind a székhelye, mind a kereskedelmi központja a fővárosban található. Kettő gyártósorral rendelkeznek, mindkettő Fehérgyarmaton található.

E településen készülnek az Agrimotor fűnyíró gépei, rotakapái, permetezőgépei és az elektromotorok is. Ezek a saját gyártású, megbízható és tartós indukciós elektromotorok kerülnek az elektromos fűnyírókba és a betonkeverőkbe egyaránt.

A gyártó egyik legismertebb terméke a már emlegetett betonkeverő. Tartósságuk ellenére vannak olyan alkatrészeik, amelyek időről időre cserére szorulnak. Szerencsére rengeteg alkatrészt könnyedén be lehet szerezni akár az interneten is. Nézzük, melyek ezek, és mire kell odafigyelni, ha a neten vásárol az ember!

Figyelj a részletekre!

Ha tudod, hogy ékszíjra van szükséged Agrimotor betonkeverődhöz, akkor két lehetőséged van: felkeresel egy fizikai áruházat, vagy beírod a neten egy keresőbe a kérdéses alkatrészt. Bárhogyan is döntesz, mindenképpen tudnod kell a pontos típusát az eszközödnek.

A Vaszkoshop.hu-nál Agrimotor betonkeverőhöz való ékszíjból ugyanis számos különféle változat van. Nem csak az áruk, de a típusuk is különbözik, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket vásárolod meg. Van, amelyik kompatibilis lesz a betonkeverőddel, míg egy másik típus nem. Webshopok esetében annyit kell tenned, hogy megnézed a termék adatlapját. A Vaszkoshop.hu odalán a termék pontos nevét és a gyári cikkszámát is feltüntetik, sőt, a méreteket, a szélességet és a bordák számát is láthatod az adatlapon.

Persze nem csak ékszíjat lehet vásárolni betonkeverőhöz. Az elv azonban ugyanaz, legyen szó ékszíjtárcsáról, fogaskerékről, fogaskoszorúról vagy éppen hajtástengelyről. Mindig ellenőrizd az adatlapon, hogy mit vásárolsz, mielőtt a kosaradba teszed a terméket. Webshopok esetében van elállási lehetőséged, ha mégis téves árucikket rendelnél, de a felesleges alkatrész visszaküldése bonyodalmas folyamat. Ráadásul a visszaküldésről neked kell gondoskodnod, ami értékes időt rabolhat el tőled, továbbá még pénzbe is kerül.

Milyen Agrimotor betonkeverő alkatrészeket lehet még vásárolni?

Nos, hosszasan lehetne sorolni azt, hogy milyen Agrimotor betonkeverő alkatrészeket lehet rendelni, főleg, ha kitérnénk az eltérő típusokra is. Egy ízelítőt azonban általánosságban véve tudunk adni arról, hogy mire számíthatsz.

A már említett olcsóbbnak számított alkatrészeken túlmenően vannak olyanok is, amikért több tízezer forintot kell fizetni. Annál azonban még mindig jobb, mintha új betonkeverőt kellene venni. Ilyen húzósabb árú alkatrésznek számít a betonkeverő villanymotor ház motorral együtt, egy fogaskoszorú vagy éppen egy villanymotor.

Valamivel kevésbé terhelik az ember pénztárcáját az olyan tartozékok, mint a betonkeverő puttony felső, alsó, egy kapcsoló dugvillával, egy betonkeverő váz vagy egy bölcső.