Nem véletlenül, hiszen sokan küzdenek fogelszíneződéssel, ami nagyon zavaró lehet. Ha neked is hasonló problémád van, akkor ezt a cikket olvasd el!





A fogak elszíneződését sok minden okozhatja





A fogak elszíneződésének több oka is lehet. Vannak életmódbeli okok: a kávé, a nikotin, a hiányos szájhigiénia. Okozhatják bizonyos nyomelemek (túl sok fluorid) vagy gyógyszerek is (penicillin), ahogy az idősödés folyamata is közrejátszhat. A fogak természetes színe egyénenként is eltérő lehet.





Egy dolgot fogfehérítés előtt jó, ha tudsz: ha a fogidegek elhalása okozza a fog elszíneződését, akkor sem a csiszoló hatású fogkrémek, sem a polírozás nem fog segíteni.





A fogfehérítés alaptípusai





A fogfehérítésnek két alaptípusa van: az otthoni fogfehérítés és a fogászatokon végzett gyorsfehérítés.





A gyorsfehérítés során a fogorvos egy speciális szert - koncentrált fehérítőgélt - alkalmaz, ami aktiválódik fény és hő hatására. A gyors hatás elérése érdekében a fogakat lézerrel világítja meg. Ezzel a módszerrel a fehérítés 2 órán át tart. A Jildent Clinique-nél is számtalan fogfehérítést elvégeztek már.





Az otthoni fogfehérítést mindig az orvos utasításai szerint kell elvégezned. Ilyenkor egy speciális sínbe kell tölteni a fehérítőgélt, és néhány napig, naponta fél órán át a fogsorra helyezve kell viselni. Ez a módszer kedvezőbb az árát tekintve is, és a fogak kímélése szempontjából is más módszereknél.





Bevethetsz jól bevált házi praktikákat is - például ilyen az “epres bedörzsölés”, amikor az eperben lévő almasav és a gyümölcs apró magvai eltávolítják a felületi szennyeződéseket. Szintén sokan alkalmazzák a szódabikarbónát is, mint fogfehérítőt.





A fogak alapos tisztítása elengedhetetlen a fogászati fogfehérítés előtt





Bármelyik módszert választod, előtte alaposan tisztítsd meg a fogaidat, és elengedhetetlen feltétel az is, hogy a fogíny egészséges legyen. Ha a fogakban lévő fogtömések az eljárással nem fehérednek ki, szükség esetén ki lehet őket cserélni a fehérítést követően.





Fontos, hogy a fehérítőanyag a fogínnyel nem kerülhet kapcsolatba, mert károsíthatja azt, ezért a fogorvosi felügyelet elengedhetetlen. A kezelés után mindenképpen szükséges a fluoridos kezelés elvégzése, ami a fogzománc megerősítését szolgálja.





A fogfehérítés során használt szerek





Kémiailag kétféle szert alkalmaznak: léteznek oxidáló és redukáló fehérítőszerek. A redukálószerek az elszíneződésből oxigént vonnak el, de nem érnek el tartós hatást, mivel az így kezelt fogak újra kapcsolatba kerülnek az oxigénnel.





Az oxidatív fehérítők klórt vagy hidrogén-peroxidot tartalmaznak. Az elszíneződést tartósan megszüntetik, mert oxigént szabadítanak fel - hatásukat hozzávetőleg 2 évig megtartva. Ezt újra fel lehet frissíteni emlékeztető kezelésekkel.





Az otthon használt szerek legtöbbje szintén hidrogén-peroxidot tartalmaz, csak jelentősen kisebb dózisban. Válaszd te is azt a módszert, ami a számodra a legoptimálisabb.

