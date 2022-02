A rendszeres evés, a friss étel és kímélő sütés-főzési eljárások alapfeltételek. Ehhez nyújt rendkívüli segítséget a legújabb okosotthon megoldás, az okos forrólevegős fritőz.





Határ a csillagos ég okosotthon megoldásokban?





Az okosotthon megoldások egyre nagyobb kínálata érhető el, az okoseszközök fejlődése, piaca töretlenül halad előre. Nem véletlen, hogy számos otthonban megtalálhatóak már az okostelefonok mellett olyan kényelmi készülékek, mint a robotporszívó, a légtisztító vagy olyan eszközök, mint az okosizzók, konnektorok és a biztonsági kamerák.





Aki pedig egyszer kipróbálja valamelyiket, az óhatatlanul is vágyódik még több ilyen remek segítség után. Ez az okosotthon lehetőség most már a konyhára, a konyhai eszközök termékkínálatára is kiterjed, ugyanis az egyik legelkötelezettebb okoseszköz gyártó, a Xiaomi e téren is hódít. Nem mellesleg úgy tűnik, maradandót alkotott a forrólevegős fritőzzel.





Mit tud egy okos forrólevegős fritőz?





Mind szeretjük, ha az elénk kerülő étel friss és ropogós, amit egy a Xiaomishop.hu-nál kapható okos forrólevegős fritőz teljes mértékben biztosítani tud. Ráadásul kényelmesen, wifire csatlakoztatva mobilalkalmazáson keresztül vezérelhető.





Beállíthatjuk így a megfelelő hőfokot, a sütési időt mindössze egyetlen érintéssel, és nemcsak az általában megszokott sütéshez használhatjuk, hanem főzéshez, pirításhoz, aszaláshoz is alkalmas. Ezenfelül még akár joghurt készítését is lehetővé teszi 40 fokon történő erjesztéssel.





Az okos forrólevegős fritőz 8 előreprogramozott funkcióval ellátott, de a hőmérsékletet és az időt természetesen manuálisan bármikor változtathatjuk. Az egyéni, jól bevált elkészítési időket egy-egy saját recept kapcsán pedig el is menthetjük az applikációban, így legközelebb még könnyebb lesz a dolgunk.





Remek funkciója az időzítés. Ebben az esetben előre belepakolhatjuk a vacsora hozzávalóit, beállítjuk a sütés típusát, és mire hazaérünk, friss étel vár bennünket.





Nem minden a külső, de számít





Sokan a kicsi konyha, kevés hely miatt többször is átgondolják, milyen konyhai háztartási géppel könnyítsék meg az életüket. A Xiaomi okos forrólevegős fritőz mind formatervezésben, mind méretben tökéletes választás lehet ebben az esetben is.





A letisztult forma, fehér külső és a kompakt méret már önmagában egy vonzerő. Nincs semmilyen felesleges elem rajta, mindössze egy kör alakú gomb érintőképernyős OLED-kijelzővel. Ezzel egyszerűen vezérelhető, illetve okosságát is bizonyítva jelez, ha az étel átforgatása szükséges.





Többszintes sütővé is alakíthatjuk egy grillrács segítségével. Tartozik hozzá egy dupla rétegű, tapadásmentes sütőkosár és egy pirítótányér, így akár egy teljes nagyobb ebéd egyszerre, egyidőben elkészíthető. Utána pedig a mosogatás sem egy rémálom, még mosogatógépbe is rakható!



PR-cikk