Top 1 – Napi 3 étkezés: a köztes étkezés tabu



Az orvosi diéta által is ajánlott napi háromszori étkezés a legideálisabb. A köztes étkezések általában csak további kalória-bevitelhez vezetnek, emellett megszakítják a zsírégetést. Tartsuk be a 3 étkezés elvét, mert ez a legjobb módja annak, hogy lefogyjunk, és az elért súlyunkat hosszú távon meg is tudjuk tartani.



Top 2 – Együnk sok zöldséget és salátát



Ezek az alacsony kalóriatartalmú, de jó telítettségérzést keltő ételek képezik a mediterrán low-carb (alacsony szénhidráttartalmú) piramis legalsó szintjét. Megtöltik a gyomrot, és a vitaminokon, ásványi anyagokon, nyomelemeken és másodlagos növényi anyagokon kívül sok rostanyagot is biztosítanak. A jóllakottság mellett ezzel a bél egészségéért is tehetünk.



Top 3 – a fehérje minden étkezés sztárja



A fehérje az első számú tápanyag, így a 3 étkezés mindegyikének kb. 30 gramm fehérje adagot kell tartalmaznia. Ez lehet például 150 gramm főtt sonka, 150 gramm lazac, 250 gramm sovány túró, 150 gramm mozzarella, 3-4 tojás, 200 gramm tofu vagy az orvosi diéta által is alkalmazott és ajánlott kiváló minőségű protein shake.

Így nemcsak testét látja el ezekkel a fontos tápanyagokkal, de a sóvárgásnak sincs esélye.



Top 4 – Legyen a víz és a tea a kedvenc italunk



A szénhidrátban gazdag italok nem csak kalóriát szolgáltatnak, de a zsírégetést is megszakítják. A szénhidrátok bevitele növeli a vércukorszintet. A hasnyálmirigy, hogy ezt csökkentse, inzulint szabadít fel. Ez azonban nem csak csökkenti a vércukorszintet, hanem azt a tényt is eredményezi, hogy a zsírt a sejtekben tartja, és nem épül le több zsír. Ezért a legjobb, ha teljesen tartózkodunk a cukrozott italok fogyasztásától, különösen az étkezések között.

A cukrozott italokhoz nem csak az üdítők és a limonádék tatoznak, hanem a gyümölcslevek és az almafröccs is.



Top 5 – A célzott erősítő edzés feszesebbé tesz



A súly megtartásához a mozgás és a sport nem hiányozhat. Az izomzat a testünk fő energiafogyasztója, így egy jól felépített izomzat hozzájárul a további energiafogyasztáshoz. A célzott erősítő edzésen keresztül valamilyen eszközzel, gumiszalaggal, könnyű súlyokkal vagy célzott fizikai gyakorlatok segítségével izmot építünk. További pozitív mellékhatását az alakunkon figyelhetjük meg.

Kezdjük lassan – reggelente 10 perc gimnasztika jó kezdés.



Top 6 – Rendszeres állóképességi edzés az állóképesség, és az energiafogyasztás növelése érdekében



Ahogy már a neve is sugallja, az állóképességi edzés növeli az állóképességet, így a mindennapi dolgoktól sem fogunk annyira kipilledni. Emellett növeli az energiafogyasztást és támogatja a zsírégetést. Ez 3 plusz pont a fogyásért.

Ami fontos: kezdjük lassan, és aztán fokozzuk. A cél a napi 30 perc állóképességi edzés.

Egyébként: a mindennapi tevékenységek ideálisak az extra adag mozgásra: például gyalogoljunk, kerékpározzunk, lépcsőzzünk a lift vagy a mozgólépcső helyett, használjuk ki a tv előtt eltöltött időt fitnesz gyakorlatokhoz, az ebédszünet alatt pedig sétáljunk.



Top 7 – Fontos az elegendő alvás



Banálisan hangzik, de fontos - hogy nem csak a fogyás, hanem az egészség, a kiegyensúlyozottság és a közérzet érdekében is fontos az elegendő alvás.

Az általános ajánlás szerint kb. 7-8 óra alvás elegendő, amellett a szervezet képes pihenni, és kellőképpen regenerálódni. Vigyázzon a csendes, pihentető és sötét alvókörnyezetre, hogy az alvás minősége is megfelelő legyen.

PR-cikk