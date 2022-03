A fémek és a csillogó felületek, kiegészítők alkalmazása nem új keletű dolog. Mindig is a gazdagság és a jólét szimbólumának tekintették, ha arany, ezüst vagy réz tárgyakat vagy az ezekkel bevont vagy festett berendezési tárgyakat tudta valaki magának megengedni.

Igazán kedvelt volt az egyiptomiak körében is. Biztos te is láttál már fotókat a Tutanhamon sírjából előkerült gyönyörű arany és aranyozott tárgyakról. Emellett még a barokk és a rokokó is nagyon gyakran alkalmazta az arany pigmenttel való díszítést.

Vonzza a tekintetet

Napjainkban is rendkívül népszerűek az arany, ezüst és rosé gold kiegészítők, illetve a fémből készült berendezési tárgyak. Nem csupán a nappalira korlátozhatod ám ezek alkalmazását. Szinte minden helyiséget nagyon izgalmassá tud tenni egy-egy jól megválasztott csillogóbb elem. Az indusztriális vagy minimál stílusú konyhában például egy-egy réz vagy rose gold lámpatest igazán érdekes ellenpontot képezhet, és oldhatja a kicsit szigorúbb összképet. Divatos, egyedi és mindenképpen jó hangulatot kölcsönöz ott a térnek. Te is biztosan megtalálod a DODO fém kollekciójában a megfelelő modelleket ehhez.

Persze vannak, akiket kicsit elriaszt, hogy a fémes színek egyszerre hűvösek, viszont emellett még elegánsak és extravagánsak is egyben. Ha gondosan válogatod össze őket, és nem esel túlzásba, biztos nem lesz rideg az összhatás. Ha központi elemmé tennél egy-egy csillogó darabot, akkor ügyelj arra, hogy ne legyen körülötte túl sok harsány szín. Lehet ez egy fém asztalka, szék vagy dekorációs tárgy. A DODO weboldalon rengeteg, minőségi darabot találsz.

Elegáns és extravagáns

Ma már akár nagyon érdekes fémes burkolatokat is használhatsz, melyek garantáltan egyedi és elegáns megoldást jelentenek majd. Azért is, mert olyanok, minta a mágnes: azonnal odavonzzák a tekintetet. A fémes csillogást mentazölddel vagy rózsaszínnel párosítva nagyon trendi enteriőröket alkothatsz például, de a fehér, a fekete és a szürke árnyalatokkal is tökéletes lesz az összhatás.

Sok stílus szinte „kötelező” eleme a csillogó berendezési tárgyak használata. A legismertebb ezek közül talán a glamour stílus, melyről sokaknak amúgy is a hollywoodi csillogás jut eszébe először. De a klasszikus és az art déco belsőkben is gyakori a fémes elemek használata, emellett pedig a rose gold egyre kedveltebbé vált napjainkban. Már a XIX. századtól kezdve az együttérzést, a nyugalmat és a melegséget szimbolizálta. Az biztos, hogy akár romantikus, akár modernebb hangulatot akarsz teremteni, a rose gold tárgyakkal garantáltan sikeres leszel.

Soha nem unalmasak

Az arany kiegészítők az örök luxus képviselői. A magas presztízst és a jó minőséget jelképezik. A tudatosan megtervezett terek igazi üde és meleg hangulatú darabjai. Az ezüst kifejezetten jól illik a modern terekbe, kortalan árnyalatnak is nevezik. Sokáig díszítenek a fémek, ha megfelelően gondoskodnak ápolásukról.



Pr-cikk