A tavasz beköszöntével egyre több motoros érzi az utak hívó szavát. A hosszú téli pihenő után viszont nem árt a felkészítésre is figyelmet fordítani. Ha nem akarunk műszaki hibáktól hemzsegő motoros szezont magunknak, pár teendőt érdemes elvégeznünk. Nézzük, mik ezek!

Mivel érdemes foglalkoznunk motortulajdonosként a tavasz előtt?

Ha a téli időszakban sem hagytuk magára, hanem megadtuk motorunknak a megfelelő karbantartást és ápolást, nem lesz sok dolgunk a melegebb időszak beköszöntekor sem. Azok a motorok, amiket a külső viszontagságoktól megvédve, fedett helyen, esetleg egy fűtött garázsban tárolnak, sokkal jobb állapotban indulnak neki az új szezonnak. Pár dolgot azonban még ebben az esetben sem árt megvizsgálni:

A megfelelő tapadás érdekében a gumiabroncsok állapotát nagyon fontos ellenőrizni. Ehhez természetesen a guminyomás vizsgálata is hozzá tartozik. Még a jó minőségű abroncsok is képesek idővel veszteni a bennük lévő nyomásból. Ha ez elkerüli a figyelmünket, nagyon veszélyes szituációkba is kerülhetünk.

A fékek állapotának jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A jó állapotú féktárcsák és fékpofák segítségével tudunk majd időben megállni a legrázósabb helyzetekben is.

A megfelelő fékerő meglétében a fékfolyadéknak is tetemes szerepe van. Annak szintjét is ellenőriznünk kell. Sőt, amennyiben két évnél tovább használtuk, a cseréje is szükséges lehet.

Hiába a jó minőségű fékfolyadék, ha a fékcsövek állapota nem megfelelő! A sérült, repedezett csöveket minél előbb cserélnünk vagy cseréltetnünk kell.

Az akkumulátorok a hosszú tél folyamán lemerülhetnek, sőt, állásuk során gyakorta tönkre is mehetnek. Ellenőrizni kell állapotukat, és amennyiben szükséges, egy akkumulátortöltő használatát is be kell iktatnunk.

A motorolaj és a hozzá tartozó szűrők cseréjét sem szabad kihagynunk, ha azt szeretnénk, hogy motorkerékpárunkat sokáig meghibásodásoktól mentesen használhassuk.

Három-ötévente a teleszkópolajat is cserélnünk kell.

A hűtőfolyadékot is időben cserélnünk kell. De addig is, a szintjét érdemes megvizsgálnunk.

A különböző bowdenek működése is nagyon fontos. Ellenőrizzük állapotukat!

A lánctányér, valamint a lánc kopottságát is időnként meg kell vizsgálnunk. Az olajozásukra is kiemelt figyelmet kell szentelnünk.