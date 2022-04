Számos paraméter alapján kell döntenünk. Figyelnünk kell, hogy mekkora maga a helyiség, és hogy mekkora lesz a forgalma.

Ma már számos típus és megoldás közül választhatunk, és ezért érdemes is róluk beszélni, hogy megfelelően dönthessünk közöttük.

Mi alapján válasszunk?

A mosdó mérete és a várható forgalma nagyon fontos, ehhez kell igazítanunk az adagolókat is. Minél nagyobb a forgalom, érdemes annál nagyobb kapacitású wc-papír tartállyal ellátott típust választanunk. Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy mindig legyen elegendő papír, és hogy ne kelljen sűrűn utántöltenünk a tartókat.

Persze fontos tényező az is, hogy mekkora hely áll a rendelkezésünkre. Hiába szeretnénk nagy tárolót elhelyezni, ha egyszerűen nincs hozzá elég helyünk. Szerencsére a gyártók ma már viszonylag nagy mennyiségű papírt képesek kis helyen elhelyezni. Ha ilyen helytakarékos rendszert választunk, akkor viszonylag kis helyen is nagy papírmennyiséget tudunk biztosítani.

Egy kis történelem

A perforált tekercses toalettpapírt a 19. században alkották meg. Mivel ezeket alapvetően otthoni felhasználásra szánták, így egy egyszerű tartóról letekerve lehet őket adagolni. Ezek nagy forgalmú mosdók esetén nem higiénikusak. A tekercsek is túl kicsik, így sűrűn kellene őket cserélni.

A fentiek miatt zárt kialakítást kezdtek alkalmazni a gyártók. Ez egyébként a higiénia mellett a lopások elkerülése végett is fontos volt. A méretek pedig nőttek, mivel nagyobb mennyiséget tekertek ugyanarra a gurigára. Így a nagyobb tekercseknek pedig eleve nagyobb tároló is kellett. Így jöttek végül létre a nagy és zárt toalettpapír-tárolók és -adagolók. Ma pedig már a design is fontos szempont ezek kialakításakor.

Bármilyen típusra (tekercses vagy hajtogatott) lenne szükséged, az Alpha-Dent-Higiénia Kft. toalettpapír-adagolóit nézd meg, garantáltan megtalálod azt, amit keresel.

A nagytekercses toalettpapír-adagolók

A nagytekercses változatok különböző átmérővel rendelkeznek. A legkisebb (mini) 19 cm-es, a midi 23 cm-es vagy 26 cm-es, míg a legnagyobb (maxi) 29 cm-es. Kétféleképpen lehet szabályozni a mennyiséget. Vagy perforált az alapanyag, vagy tépőfogakkal van ellátva az adagoló.

A töltőanyag

Számos típusú papír érhető el. Itt az egyrétegűtől egészen a prémium 3-4 rétegűig lehet választani. Vannak újrahasznosítottak, de akár 100% celulózból készültek is. Ma már egyre nagyobb teret hódítanak a környezetbarátabb újrahasznosítással készült termékek. A legtöbb intézményben ez a jellemző.

A hajtogatott toalettpapírok számára készült adagolók

Ezek előnye, hogy laponként történhet az adagolás, így könnyebb velük spórolni. Viszont cserébe kisebb a kapacitásuk. Egyszerű használatuk miatt oktatási és nevelési intézményekben nagyon elterjedt, valamint ott, ahol kevés a hely.