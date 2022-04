Az otthonunkban és a munkahelyünkön töltjük a napjaink java részét. A gyerekek esetében ez az osztályterem vagy az óvodai, bölcsődei csoport. Azokban a zárt terekben, ahol sokan tartózkodnak, óhatatlanul szennyeződések alakulnak ki. Igaz ez a szilárd felületekre és a levegőre egyaránt. Gondos takarítással sokat tehetünk a különböző helyiségek tisztán tartásáért.

Azonban még a leggondosabb portalanítás mellett is rövid idő alatt megjelenik a házi por a padlón, a polcokon, tulajdonképpen mindenhol. A légtisztító készülékek amellett, hogy tisztítják a levegőt a kórokozóktól, a szálló por mennyiségét is csökkentik. Ezzel pedig hozzájárulnak a gyakran használt belső terek higiéniájához.

Hogyan működnek a légtisztító készülékek?

Az első generációs levegőtisztító készülékek szűrők segítségével működtek. Ez a technológia ma is nagyon népszerű a gyártók és vásárlók között. Több, különféle összetételű és lyukacsméretű szűrőbetét az eltérő szemcseméretű szennyeződéseket képes kiszűrni. A szűrők mellett az ionokat használó inoizátorokat is megtaláljuk az Airfresh légtisztítói között. Ezek a gépek az anionok és kationok közti vonzó hatást aknázzák ki.

Forrás: airfresh.hu

Eleinte csupán szakmai ismeretek birtokában lehetett ózongenerátort használni. Ma már azonban otthonra tervezett ózonos fertőtlenítőket is vásárolhatunk. Az ózon nem csupán a levegőben, hanem a szilárd felületeken található szennyeződéseket is semlegesíti. Ugyanez jellemzi az ultraibolya sugarakat is, ez a módszer is elterjedt a légtisztító berendezésekben.

Az alapvető higiénia egészségügyi kérdés is

Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a lakásunkban, tiszta környezetet kell teremtenünk önmagunk és szeretteink számára. Azonban a rendszeres takarítás, portalanítás ellenére is, a házi por állandó társunk. Ennek lehetnek környezeti vagy épületszerkezeti okai is. Azonban a légtisztító készülékek hatékonyan csökkentik a por, és ezzel együtt a poratkák és azok ürülékének mennyiségét is.

Ráadásul ezt nem csupán a levegőben teszik meg. Az ionizátorok elnehezítik a szennyeződéseket a levegőben, így azt a szilárd felületekről távolíthatjuk el. Az ózon ugyancsak semlegesíti a padlón, a bútorokon, a tárgyainkon megtelepedő port és egyéb nemkívánatos szemcséket. Ezzel pedig nagyban hozzájárulhat a házimunkák tartósabb eredményéhez, a megfelelő higiéniához.

Ezeket az összetevőket érdemes még kivonni a levegőből

A házipor mellett számos olyan összetevő vesz minket körül a levegőben, amelyek számát érdemes csökkentenünk. Télidőben a vírusok, baktériumok szaporodhatnak meg, de a spórák és számos allergén is velünk él.

A légtisztító berendezéseket azért érdemes egész évben használni, mert hónapról hónapra más szennyeződések lehetnek a levegőben. Gondoljunk csak a számos növényi pollenre. Ahol gyermekek és háziállatok élnek, ott különösen javasolt a légtisztítók alkalmazása.