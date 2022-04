Itt-ott már lehet róla hallani, hogy ismét nagy a változás a Csősz-Platán háza táján. Mi az, ami megváltozik és mikortól?

– Igen, szerencsére ránk mindig is jellemző, hogy folyamatosan változunk és megújulunk. Most sincs ez másként, örömmel jelentem, hogy májustól minden szolgáltatásunk és márkánk egy helyre költözik Nyíregyházán a Rákóczi utca 60. alá, ahol közel 30 éve minden elkezdődött. Nem csak nekünk jelent sokat ez a helyszín, nemrég az egyik kedves ügyfelünk mesélte nekem: „Évtizedekkel ezelőtt mindennap a Rákóczi utcán sétáltunk a nagymamámmal, és miközben nézegettem az autókat, azt mondtam neki: egyszer én is egy „Opel Csősz autót” fogok venni… és így is lett!”

– Sokszor mondják az ügyfelek, hogy a Rákóczi utca 60. valóban összeforrt a nevünkkel, és az Opel Csősz szinte fogalommá vált a térségben. Mi büszkék is vagyunk rá, hogy magyar családi vállalkozásként a 90-es évektől vagyunk itt változatlanul nyitva.

Miért döntöttek úgy, hogy egy telephelyre költöznek?

– Egyrészt szeretnénk igazodni az ügyfeleink megújult igényeihez, másrészt az autós iparág jövője is mindig új kihívásokat hoz magával. Minden szolgáltatásunk egy fedél alatt lesz, és így még magasabb minőséget tudunk nyújtani.

„Évtizedekkel ezelőtt mindennap a Rákóczi utcán sétáltunk a nagymamámmal, és miközben nézegettem az autókat, azt mondtam neki: egyszer én is egy „Opel Csősz autót” fogok venni…”

Mire gondol pontosan?

– Azt tapasztaljuk, hogy az autós közösség szokásai folyamatosan változnak és új igényeket támasztanak velünk szemben. Minden hirtelen felgyorsult; az ügyfelek is személyesebb és azonnali reakciót várnak el tőlünk a problémák megoldására, és ezzel együtt egy sokkal rugalmasabb nyitvatartási időt is. A digitális világ hatalmas fejlődést és változást hozott az autóknál is, ma már az autók négy keréken járó komputerek, ezért a javításukhoz egészen más felkészültségre, más tudással rendelkező szakemberekre van és lesz is szükség - már most ez a jelen. Ugyanez mondható el az autóvásárlási szokások megváltozásáról is: a virtuális világ elképesztő információt képes adni az ügyfeleknek, megkönnyíti és támogatja a választást, egyszerűbbé téve számukra a döntést. Mi arra törekszünk, hogy ebben is az élmezőnyt képviseljük.

Miért lesz jobb az ügyfeleiknek, hogy minden egy helyen lesz?

– Mostantól egy sokkal szebb, kívül-belül megújult környezetben várjuk ügyfeleinket. Számos beruházást és bővítést hajtunk végre annak érdekében, hogy a megnövekedett forgalom mellett is magas szinten tudjuk nyújtani a már megszokott szolgáltatásainkat. Az ügyfelek nagyon fognak örülni az egyik legfontosabb újdonságunknak: meghosszabbított nyitvatartással, hétköznaponként reggel 7 órától este 19 óráig várunk mindenkit, szombatonként pedig reggel 8 órától délután 16 óráig állunk rendelkezésre. Szintén egyedülálló, hogy ugyanebben a megnyújtott időben tudjuk fogadni ügyfeleinket az új műszaki vizsga csarnokunkban is, ahol szombatonként csak nálunk lesz műszaki vizsga Nyíregyházán! Mostantól az opeles vásárlóink számára is közvetlenül rendelkezésre áll az újonnan korszerűsített karosszéria műhelyünk. Májustól pedig az összes új autó márkánk mellett a minőségi használtautóink készlete is egy helyen lesz elérhető az ügyfeleink számára; illetve már elektromos autókkal is rendelkezik bérautós részlegünk, ami továbbra is segít megoldani az ügyfelek átmeneti mobilitás problémáit a több, mint félszáz darabos választékával. Egyszóval minden egy kicsit változik és megújul, de a minőségből nem engedünk! Jöjjenek el és nézzenek szét, várunk mindenkit sok szeretettel a Rákóczi utca 60. szám alatt!

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 60.

+36 42 501-700

+36 42 501-707

[email protected]

www.platanautohaz.hu

Pr-cikk