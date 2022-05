Újra a két kerékről, a jó hangulatról, az izgalmas programokról, a biztonságról, a digitális kihívásokról, temérdek ajándékról, és persze az elmaradhatatlan Vidám Kerekezésről szól Nyíregyházán a MICHELIN Bringafesztivál június 11-én.

A biztonságos közlekedés erősítése és a telephelyeik környezetében élő közösségek támogatása kulcsszerepet játszik a Michelin életében, melyet számos kezdeményezésük is bizonyít. Ennek egyik példája Nyíregyházán az évek óta megrendezett nagyszabású Bringafesztivál, amely idén is változatlanul a közlekedésbiztonság fontosságára hívja fel a figyelmet.

Izgalmas programok

A közösségi élmények mellett, számos új digitális, és érdekes játékokkal várják a résztvevőket. A Bringafesztivál legnépszerűbb programja a Vidám kerekezés, ami idén sem marad el. A 10 km-es táv Sóstóig és vissza kényelmes tempóban, kellemes környezetben teljesíthető, a rajt 13:00 órakor a Kossuth térről indul. Kortól és nemtől függetlenül mindenkinek ajánlott, aki kedvet érez, hogy Nyíregyháza belvárosának legszebb és legcsendesebb pontjain haladjon végig. A jubileumi kerekezés egy rendhagyó eseménnyel zárul. Egy 10-es számot, majd egy óriás mozgó kerekű bringást formálnak meg a résztvevőkkel.

Forrás: CSUTKAI CSABA

Minden korosztály

A Bringafesztivál fő helyszínén a Kossuth téren egész nap színes, változatos programokkal várják a kicsiket és nagyokat négy különböző zónában: Jubileumi, Adrenalin, Kölyök, Gamer. Ebben az évben sem felejtették el a digitális játékok szerelmeseit, hiszen batak reflex, VR starship, óriás carrera pálya, mindball, selfie droid robot, szimulátorokat és sok más játékot lehet kipróbálni a Gamer zónában.

A Kossuth tér a gyerekek játszóterévé is átalakul, ahol 5 éves kortól játékos formában tanulhatják meg a biztonságos kerekezés alapjait kresz és ügyességi pályákon. Az idei rendezvény egyik újdonsága az Adrenalin zóna a Sprint és Slow ride futammal. A nagyobbak, akik igazán bevállalósak, ebben a zónában kipróbálhatják magukat. Az idei MICHELIN Bringafesztiválon is számos ajándékkal kedveskednek a szervezők. Az ajándékokra beváltható pecsétgyűjtés mellett, értékes nyereményeket is kisorsolnak a regisztrált résztvevők között.

A jó hangulatról Hajós András gondoskodik.

A programmal és a regisztrációval kapcsolatos információk a WELCOME App-on keresztül elérhetőek, ami a Michelin Facebook oldalán is megtalálható!

