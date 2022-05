Az alábbiakban megnézzük, mi okozhatja és mit lehet ellene tenni!

Ezek a kellemetlen lehelet okai kutyáknál

A legkézenfekvőbb, hogy a kutyus nem táplálkozik egészségesen vagy változatosan, ami emésztőrendszeri problémákat, emésztési zavarokat okoz, ami aztán rossz szájszag képében jelenik meg. A megfelelő minőségű ételek és azok aránya hamar megoldhatja a problémát.

Ugyancsak kellemetlen leheletet okoz a rossz szájhigiénia. A nem megfelelő és nem elég gyakori rágással az ételmaradékok a fogak közé szorulhatnak, és máris adottak a rossz szagok. Ez kiválóan orvosolható a BioZoo.hu-nál kapható kutyafogkő elleni készítmények használatával is, de a rágócsontok fokozott igénybevétele is jó lehet. A rossz lehelet oka lehet az ínygyulladás vagy a fogtályog is, ezeket is érdemes ellenőriztetni.

Vannak olyan kutyafajták, amelyek nagy bőrredőkkel rendelkeznek az arcukon és az ajkaikon. Ha ezekben a ráncokba a különböző folyadékok, ételmaradékok és kosz felgyülemlik, bakteriális fertőzés alakulhat ki. Ilyenkor nem is a kutya szája büdös, hanem a bőre. Aloe verás kendővel vagy borvízzel alaposan megtisztíthatod a kutya bőrének redőit, így a kellemetlen szagok szinte azonnal megszűnnek. Súlyosabb esetben a rossz szagokat komolyabb betegségek, például cukorbetegség, emésztési vagy felszívódási gondok, vagy máj- és veseproblémák is okozhatják.

Megoldás emésztési zavarok esetén

Ha az állat emésztése nem megfelelő, a legfontosabb a helyes táplálkozási szokások kialakítása. Emellett adhatsz neki petrezselymet, borsmentát, kaprot, kókuszolajat és gyömbért is. Ezek mind-mind jó hatással vannak az emésztésre, és a kellemetlen szagokkal is felveszik a harcot.

Ha az elégtelen emésztés okozója az enzimek hiánya, emésztőenzimekkel is sokat tehetsz egészségi állapotának javulásáért.

Ezt tedd, ha rossz a kutya szájhigiéniája

A fogápolás fontossága egyértelmű. Kutyák esetén is gondoskodni szükséges a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételről és az alapos fogtisztításról. Ezt számos termékkel is támogathatod, például jó minőségű jutalomfalatokkal, kutyáknak való fogkrémekkel és fogkefével, valamint szájszag, fogkő és fogínygyulladás elleni porral. Ez a fogínygyulladást és a szájszagot néhány nap alatt csillapítja, sok esetben meg is szünteti. Ezenkívül a plakképződést is képes megakadályozni.

A kutya szájszag megjelenése nem minden esetben jelez nagy problémát, azonban egészen súlyos betegségekre is felhívhatja a figyelmet. Helyes táplálással, a megfelelő szájhigiénia szem előtt tartásával és rendszeres szájápolással máris sokat tehetsz annak érdekében, hogy elkerüld a kellemetlen szájszagot kutyád esetében.