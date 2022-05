Bizonyos esetekben elég, ha összefog a család vagy a barátok, de olykor sokkal jobb döntés szakemberekre bízni a szállítást. Nézzünk pár szempontot, amik alapján Ön is könnyen el tudja dönteni, hogy melyik lesz a jó választás.

Milyen messzire költözünk?

Amikor egy közeli helyre cuccolunk át, akkor elég lehet a családi vagy baráti segítség is. Ellenben egy 10-20 km-es vagy még nagyobb távolságra lévő településre való elpakolás már indokolja a költöztetőt. Minél nagyobb a táv, annál kevésbé érdemes házon belül megoldani a szállítást. Kifejezetten ajánlott költöztető cég segítségét igénybe venni egy nemzetközi, határokon átívelő szállítás esetén.

Mennyi holmink van?

Ha kevés dolgunk van, amit 1-2 autóval el lehet vinni (például nincsenek még saját bútoraink), akkor azt könnyen elvisszük. Ellenben egy teljes szobai bútorzat esetén már sokkal előnyösebb, ha szakembert hívunk. Biztonságosabb, gyorsabb, szakszerűbb lesz az egész folyamat.

Megpróbálkozhatunk barátaink segítségével is elpakolni, de sok tárgy esetén nagy lehet a teherautó bérlésének költsége is. Illetve a már említett biztonság is nagyon fontos. Ha mi magunk szállítunk, akkor az mindig veszélyesebb a bútorokra nézve. Nagyobb mennyiségű vagyontárgy esetén maximum akkor oldjuk meg mi magunk, ha nincsenek törékeny, könnyen sérülő tárgyaink. De a hazai utak állapotát ismerve erre kevés esély van.

Értékes? Sérülékeny? Túl nehéz? Költöztetés!

Egyértelmű, hogy költöztetés lesz a vége annak, ha hatalmas, nehéz tárgyaink (páncélszekrény, zongora, stb.) vannak. És az is, ha sérülékeny vagy nagyon értékes vagyontárgyakat szeretnénk eljuttatni új otthonunkba.

Ezek biztonságos mozgatása, megfelelő csomagolása, sérülésmentes szállítása ugyanis szakemberért kiált. Ezt mindenképp tartsa szem előtt. Náluk van a rutin, a megfelelő gyakorlati és elméleti tudás. Olyan dolgokra is figyelnek, ami nekünk eszünkbe sem jutna. És nem mellékesen a megfelelő eszközökkel is el vannak látva.

Mekkora a keretünk?

Ha szinte végtelen a pénzügyi keretünk, akkor nem kérdés, hogy mindig a költöztetés a jó megoldás. Gyors, gördülékeny, szakszerű. Sőt, felárért akár még a becsomagolást is átvállalják egyes partnerek, így biztos az is tökéletes lesz.

Ellenben ha a gazdaságossági szempontokat is figyeljük, akkor bizonyos esetekben marad inkább a családi vagy baráti segítség kérése. Persze ilyenkor is kell számolnunk csomagolóanyag költséggel, esetlegesen teherautóbérléssel, stb. Ha pedig sérülékeny, de értékes tárgyakról van szó, akkor nem kérdés, hogy túl sokat veszíthetünk, így inkább a költöztetőt választjuk.

Természetesen ezeken kívül is vannak még általános és egyedi szempontok is, amelyeket figyelembe kell vennünk. De ez egy jó alap a döntéshozatalhoz. Bízunk benne, hogy tudtunk segíteni!