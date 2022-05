Az Edigital a megújult közös, eMAG-Extreme Digital márkanév alatt is megőrzi a sok éve jól működő, az online áruházat hagyományos üzletekkel kombináló működési modelljét. Az "összeköltözés" nyomán a szállítási idők gyorsulása már a közeljövőben várható, emellett még az idén számítani lehet egyéb, a vásárlást kényelmesebbé tevő újításokra is. A közös platformra való átállás néhány változást is magával hoz, összeszedtük az ezekkel kapcsolatos teendőket.

Ha az Extreme Digital ügyfele, ezt kell tennie!

Ha valaha rendelt terméket az edigital.hu-ról, az azt jelenti, hogy van már edigitalos fiókja is, ezt kell átköltöztetni az eMAG.hu-ra: ha az utóbbi webáruházban korábban még nem vásárolt, május 2-án, vagy azt követően regisztrálnia kell egy eMAG-os fiókot a korábbi edigitalos fiókadatok felhasználásával.

Sok ügyfél minden bizonnyal rendelt már mind az edigital.hu-ról, mind az eMAG.hu-ról: szerencsére ez sem okoz fennakadást, mert az eMAG-fiókot össze lehet majd kötni a régi edigitalossal a megfelelő adatok megadásával.

Ha a fiók költöztetése megtörtént, egy erre kialakított felületen az eMAG.hu-n is elérhetők maradnak a korábbi edigitalos vásárlások adatai: számlák, garanciajegyek és egyéb, rendelésekkel kapcsolatos információk.

Minden korábbi edigitalos rendelést teljesítenek

A május 2. előtt az Extreme Digital oldalán leadott rendeléseket is fennakadás nélkül teljesíti az eMAG-Extreme Digital. Bár ekkortól új rendelést már nem lehet leadni az edigital.hu-n, a folyamatban lévő rendelésekeket teljesítik, és ezek nyomon követése is biztosított - senki nem marad termék nélkül az átállás alatt sem.

Az Edigital ügyfélszolgálata elérhető marad május 2. után is, az Edigital munkatársai e-mailben és telefonon is tudnak segíteni az ügyfeleknek a rendelést, kiszállítást és egyéb ügyintézést érintő kérdésekben.

Akciók, vásárlási utalványok várják a beköltözőket!

A "beköltözést" a vállalat az eMAG mobilalkalmazásban aktiválható, és ott levásárolható vásárlási utalványokkal és egyéb kiemelt ajánlatokkal ünnepli.

Az utalványokat és akciókat 2022. május 2. és május 11. között az eMAG oldalán vagy mobilappjában lesz érdemes keresni a felhasználás részletes feltételeivel együtt.

