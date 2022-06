Akinél pedig azóta is maradt az otthoni munkavégzés, az alighanem elkezdte kialakítani a végleges dolgozósarkot, ahol nap mint nap elvégzi a feladatait.

Ám egy kis “finomhangolás” mindig jól jön, ezért ha te is úgy véled, hogy volna még mit alakítani az íróasztalodon és környezetén, akkor tarts velünk, mert adunk pár nagyszerű tippet!

Asztali telefontartó

A céltalan telefonnyomkodás még az otthon végzett munka közben sem ajánlott, de azért nem árt, ha a készülék a közelben van, hátha befut egy fontos hívás. Ha nem szeretnéd a mobilodat csak úgy, hanyagul az asztalra dobni, akkor helyezd bele egy, a Tok-Shop.hu oldalán kapható asztali telefontartóba!

Ezek az eszközök úgy támasztják meg a mobilodat, hogy ráláss a kijelzőre, így nem kell azonnal felkapni a készüléket, amint felvillan egy értesítés. Hisz lehet, hogy csak egy újabb lájkot kaptál a kutyádról feltöltött fotódra a közösségi oldaladon, ami valljuk be, nem épp létfontosságú esemény.

Viszont ha már ennek köszönhetően a kezedben van a telefonod, akkor nagyon nehéz megállni, hogy ne kezdd el görgetni a hírfolyamot, és mire észbe kapsz, már fél órája nem a munkáddal foglalkozol.

Mindezt kiküszöbölheted, ha a mobilt egy asztali tartóban tárolod, így azonnal látni fogod, milyen értesítés érkezett, és ha nem sürgős, akkor nem is kell reagálni rá. Sőt, némelyik eszköz a MagSafe töltőkkel is kompatibilis, így a mobilod töltődik is, miközben a tartóban pihen.

Deréktámasz, párna

Aki még nem szenvedett váll-, derék-, vagy hátfájástól az egész napi ülőmunka után, az vagy roppant szerencsés vagy nagyon rövid a munkaideje. A többségnek azonban pár óra után borzasztóan kényelmetlenné válik a széke, főleg ha az nem megfelelő kialakítású.

Ha nem akarsz vagy nem tudsz beruházni egy borsos árú ergonomikus székbe, akkor legalább szerezz be egy speciális párnát vagy deréktámaszt, amivel komfortosabbá teheted az ülést! Ezek megtámasztják a gerinced, és olyan testhelyzetet vehetsz fel, ami csökkenti az ülőmunkából adódó fájdalmakat.

Hűtőpad a laptophoz

Hogyha a többséghez hasonlóan laptopon dolgozol, akkor a géped bizonyára nem kis erőfeszítésnek van kitéve a napi több órás használattal, pláne ha valamilyen nagyobb teljesítményt igénylő feladatot (például videóvágást, 3D-modellezést) végzel rajta.

A laptopok legnagyobb hátulütője, hogy a kis helyre zsúfolt alkatrészek miatt sokkal hajlamosabbak a melegedésre, mint az asztali gépek, és a szellőzésük is nehezebben megoldható. Most, hogy itt a nyár, ez a probléma fokozottan fennáll.

A legjobb megoldás természetesen a laptop rendszeres tisztítása, de ezenfelül sokat segít, ha nem az asztalon vagy az öledben használod a gépet, hanem teszel alá egy hűtőpadot. A benne lévő ventillátor hűvös levegőt fúj be azokon a réseken, ahol a gép beszívja a hűtéshez szükséges levegőt, így több fokkal is visszaeshet a benti hőmérséklet.