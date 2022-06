Azonban a régi technológia nem tette lehetővé, hogy ezt nyaralók és családi házak esetében is könnyedén kivitelezzék. Ez mára változott. Miért éri meg a bádogtető akár egy családi ház esetében tehát?

Költséghatékony és tartós és könnyű kezelni

A mai bádogtetőknél már nem kell attól tartani, hogy eső vagy jég esetén kopog a fejünk felett majd az egész tető. Olyan tompító szigeteléseket és technikákat használnak, amely teljesen elnyeli az ezzel járó hanghatást. Pontosan emiatt abszolút lehet családi házaknál és nyaralóknál is gondolkodni az ilyen tetőben. Egyrészt jóval olcsóbb, mint a cserép verzió, másrészt tartóssága abban is megmutatkozik, hogy egyszerűbb renoválni, mint a cserepeket. Bádogtetőt ugyanis a könnyű hajlíthatósága miatt bármilyen formában felrakathatunk tetőként. Vagyis cserép mintázatú bádogelemeket is használhatunk, amelyek a megszólalásig hasonlítanak a tetőcserépre.

Könnyű szerkezet

A bádogtető jóval könnyebb súlyra, mint a cserép, ezért kifejezetten ajánlott nagyméretű felületek fedésére, és olyan házak esetében ahol például szeretnénk jól kihasználni a padlásteret és emiatt kevesebb alágerendázást használni. Ebből a szempontból pedig egészen új távlatokat nyit a családi házaknál, hiszen a bádogtető segítségével az egész felsőrészt minimális tetőszerkezet kialakítással fedhetjük be. A könnyű szerkezet akkor is praktikus, ha kifejezetten nagy tereket például pergolát, istállót vagy nagyobb tárolót szeretnénk kialakítani, hiszen ebben az esetben az ilyen melléképületek jóval olcsóbban húzhatóak fel, mint a hagyományos cserepezés esetében.

Variálhatóság

A bádogtető formára és színre rendkívül könnyen alakítható, utóbbi esetben tényleg olyan színre festjük, amilyenre csak akarjuk. Ráadásul akár olyan speciális bevonattal is elláthatjuk, ami valóban imitálja a cseréptetőt. Pontosan emiatt sokkal jobban használható különleges tetőszerkezetek egyszerű és költséghatékony befedésére, mint ha azt cseréppel tennénk. Régen jellemző volt, hogy a tornyokat bádoggal fedték le, pontosan azért, mert nem volt szükség olyan bonyolult ácsmunkára, mint a cseréptetők esetében. Ezen a tulajdonságuk miatt pedig könnyedén átépíthetőek, ráadásul a túlzott felmelegedéstől sem kell tartani, hiszen olyan szigeteléseket lehet alá helyezni, amely nem engedi az átforrósodását az anyagnak.

Milyen árakkal számoljunk?

A tető bádog lemez ár tekintetében egészen barátságos képet fest. Már pár ezer forintos munkadíjjal számolva is kapunk profi szakembert a tető fedéséhez. Ha pedig az anyagköltségét nézzük, az természetesen függ a bádog vastagságától és a felület kezelésétől is. Viszont nagyjából 2500-12000 forintos folyóméteráron már be tudjuk szerezni a lemezeket. Ezzel pedig az egyik legolcsóbb tetőfedési eljárásnak számít jelenleg a piacon, amely nem csak árában, de értékében is kiváló.

PR-cikk