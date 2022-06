Ha te is szeretnéd megkímélni magadat némi bosszúságtól és nem kevés többet kiadástól, akkor segítünk abban, hogy te is betarthasd a legfontosabb szabályokat.

Hogyan címezzünk olyankor, ha futárszolgálattal küldjük a csomagunkat?

Talán ez az egyik legegyszerűbb és legkényelmesebb módja a csomagküldésnek. A legtöbb futárszolgálat igyekszik minél felhasználóbarátabbá tenni szolgáltatásait. Mielőtt azonban konkrét szolgáltatóra esne a választásunk, érdemes összehasonlítanunk az adott csomagra vonatkozó szolgáltatási díjakat a Csomagnet.hu oldalon.

Így nem érhet minket váratlan meglepetés és biztosak lehetünk abban, hogy az igényeinknek legmegfelelőbb szolgáltatót választjuk. Amennyiben rendszeresen szeretnél csomagot feladni, a GLS futárszolgálat működése biztosan tetszeni fog neked is. Hiszen egyrészt kedvezményekre tehetsz szert, hogyha csomagküldő összehasonlító oldalon keresztül rendeled meg a szolgáltatást. Másrészt a címzés tekintetében is egyszerű dolgod lesz.

Milyen csomagolásban adjuk fel a küldeményeket?

Amennyiben például webáruházat üzemeltetsz és rendszeresek, mondhatni napi szintűek a csomagküldési procedúrák, érdemes olyan csomagolóanyagokat választanod, amelyekkel megkönnyíted a saját dolgodat is. Például ha dobozokban szállítható legegyszerűbben a terméked, érdemes ezekből a minőségi, jól zárható darabokat beszerezned.

Ráadásul ezeket megcímezni is sokkal könnyebb. Ha jellemzően online csomagküldő felületeket használsz, akkor mi sem egyszerűbb, mint kitöltened az oldalon a feladó és a címzett adatait. Így jóval kisebb a hibalehetőség, és rögtön te viszed be a rendszerbe a megfelelő adatokat. Ráadásul az így elküldött termékek útját nemcsak a vevő, hanem te is nyomon követheted, akár háztól házig.

Milyen adatokat kell feltüntetni a címzés során?

Amennyiben csomagodat belföldön szeretnéd célba juttatni, akkor az alábbi dolgokat mindenképpen tüntesd fel a címiraton, de akár ezzel együtt a dobozon vagy a borítékon is. Mindenképp kerüljön rá a feladó teljes neve, és szükség van az ő címére is. Ezek nélkül nem veszik fel a csomagot. A megfelelő célbaérés szempontjából nyilvánvalóan a címzett teljes neve egy nagyon fontos adat lesz. Ide írhatod egy cég nevét is, de akár annak a személynek a nevét is feltüntetheted, aki remélhetőleg átveszi a csomagot.

Ezeken kívül fel kell tüntetned a település nevét, amennyiben budapesti rendeltetési helyről van szó, érdemes kiírni a kerületet is. Ezenkívül az utcanév és a házszám, valamint nagyon fontos az irányítószám. Ennek helyességéről mindenképpen győződj meg, hiszen a csomagok szortírozása során a logisztikai központok első körben ezt az adatot veszik figyelembe. Amennyiben szükséges, megjegyzést is elhelyezhetsz a címzésen, például a kapucsengő kódját vagy a címzett telefonszámát, hogy biztosan megtalálja a futár.