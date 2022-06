Mi lehet például az átváltás a col és a centiméter között?

Cikkünkben ezt a kérdést járjuk körbe. Őszintén reméljük, hogy ezután már könnyebb lesz majd döntést hozni a készülék választásról.

Tudjuk-e, hogy hány centiméternek felel meg egy col?

Mindenekelőtt következzen maga a válasz, mielőtt rátérnénk a hosszabb kifejtésre. Egy col vagy más néven inch, egész pontosan 2,54 centiméterrel egyenlő. Ezzel a váltószámmal javasolt tehát kalkulálni.

Hogy pontosan mikor? Például olyan helyzetben, amikor a hasznaltlaptop.eu használt számítógép vagy laptop kínálata mellett arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a monitor átmérője egész pontosan mekkora.

Amennyiben nem vagyunk túlzottan jártasak az informatika gyakorlati kérdéseiben, akkor teljességgel érthető, ha nem feltétlenül ismerjük ezeket az adatokat. Gond egy szál se, hiszen erre is létezik praktikus megoldás.

Miért számít egyáltalán, hogy hány col a kiszemelt monitorhoz tartozó érték?

Természetesen azért, mert a nagyobb kijelző magasabb élményt jelenthet felhasználás közben. Különösen akkor, ha a méreten túl még a felbontást tekintve is kedvező paraméterek láthatók egy-egy szóba jöhető laptopnál, illetve asztali monitor esetében.

Különösen a vizuális szempontból lényeges teendőknél jelentkezhet ennek a hozzáadott értéke. Grafikai munkát végezve markánsabban kivehetők a színárnyalatok, videó vágásnál könnyebben mehet a munkavégzés, de még egy film megtekintése is magasabb szintű élménnyel érhet fel.

Ennek fényében igencsak megéri tudatosan odafigyelni rá, hogy a beszerzés kapcsán ötletként felmerült laptop vagy asztali monitor esetében egész pontosan hány colnyi értéket is látunk. Nem árt persze, ha ezt értelmezni is tudjuk.

Mi minden jelenthet támpontot a számítógép vagy a laptop beszerzésekor?

Az egyik leginkább praktikus megoldást az jelentheti, ha kihasználjuk az internet által biztosított lehetőségeket. Ma már nem nehéz olyan leírásra vagy akár kalkulátorra találni, ami részletesen magyarázza el a col és a centiméter közötti átváltás pontos mértékét.

Persze ugyanez elmondható az összes többi paraméterről, ami csak felmerülhet egy asztali számítógép, monitor vagy laptop beszerzése kapcsán.

Különösen akkor, hogyha használt készülékről van szó.

Ami egyébként nem ritkán még kedvezőbb opciót is jelenthet, mint például egy újonnan megvásárolható eszköz. Különösen az ár-érték arány szemszögéből vizsgálva meg a kérdéskört, hiszen egyre könnyebben található meglepően kedvező vételt jelentő opció a használt laptopok, monitorok és asztali gépek között.