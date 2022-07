A föld porzik, a növények szomjasak, öntözni pedig naponta akár többször is kell. Az utóbbi időszakban bizony ez volt a jellemző, kutatások szerint pedig a klímaváltozás miatt bizony egyre gyakoribb lesz a szárazság és a kevés csapadék. Éppen ezért minden csepp esőt meg kell becsülni ami lehullik és ha van rá lehetőség, össze is gyűjteni. Lássuk, milyen lehetőségek vannak erre és miért is annyira lényeges mindez!

Mit is jelent esővizet gyűjteni?

Egyszerűen fogalmazva az esővíz összegyűjtése a csapadék tárolásának és újrahasznosításának folyamatát jelenti, amely egyébként visszahullana a talajra. Viszont ha a tárolókba gyűjtött esővizet öntözésre vagy egyéb tevékenységre használjuk, az nagy mértékben csökkenti az ivóvíz fogyasztást

Milyen esővízgyűjtők léteznek?

Míg régebben jellemzően edényekbe és műanyag hordókban gyűjtötték az égi áldást, ma már számos különböző típusú, külön erre a feladatra kifejlesztett alkalmatosság létezik. A mai esővízgyűjtők egytől egyig igen esztétikus kialakításúak, így nem csak hasznosak, de a kertet is dekorálják. Ráadásul lezárhatók, így nem kerül bele semmilyen hulladék a tárolás során. Egy csap segítségével pedig egészen könnyedén kinyerhető belőlük a csapadékvíz.

Miért hasznos összegyűjteni az esővizet?

Fontos tudni, hogy az esővíz kifejezetten lágy és közel semleges PH-ja van, mentes sóktól, ásványi anyagoktól és mesterséges szennyeződésektől is. A kertek és a pázsitok virágoznak a betakarított esővízzel történő öntözés mellett, de számos más téren is hatékonyan használható. Örülni fognak neki a szobanövények, bátran lemoshatod vele a kocsidat vagy egyéb járművedet, a halastavakba, kerti szökőkutakba is ideális, sőt, sokan esküsznek rá ablakmosáshoz vagy éppen ruhák tisztításához is. Vagyis számos olyan terület van, amelyek esetében kiváltható az ivóvíz használata az összegyűjtött esővíz által. Ennek köszönhetően pedig nem csupán a vízdíj lesz alacsonyabb, de a Földünk is fellélegezhet egy pillanatra, hiszen a bolygónk vízkészlete bizony véges.

Továbbá hosszú távon csökkenthető általa a szél által okozott talajerózió, valamint a mezőgazdasági területek kimerülése, valamint visszafogható a mezőgazdasági tevékenységből származó vízszennyezést is, amely során vegyi anyagok, például műtrágyák és rovarölő szerek juthatnak a vezetékes vízbe.

Mire ne használd az esővizet?

Bár jól látható, hogy az élet számos területén hatékonyan használható az esővíz a vezetékes víz helyett, van néhány olyan dolog, amihez nem érdemes ezt választani. Az esővízgyűjtőben lévő vizet soha ne használd ivásra, főzéshez, mosogatáshoz és fürdéshez, mert mert szennyeződések és baktériumok is előfordulhatnak benne. Minden más esetben viszont bátran lehet alkalmazni a tárolókban pihenő csapadékot.

Mennyi esővíz gyűjthető össze?

Valójában ha csak egy milliméter csapadék is lehull, akkor már egy kis méretűnek számító 30 négyzetméteres tetőről is harminc liter vizet lehet összegyűjteni. Az éves csapadékmennyiség az országban 5-800 milliméter között alakul, természetesen ezt mindet nem tudod begyűjteni, de látható, hogy komoly mennyiségről beszélhetünk. Különösen ha belegondolsz, abba, hogy mennyi vizet locsolsz ki egy-egy öntözés alkalmával vagy hányszor fordulsz a locsolókannáddal, mire minden növényt megfelelő mennyiségű vízzel látsz el. Vagyis egy kevésbé esős napon is jelentős mennyiség gyűlhet össze.

