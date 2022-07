Éppen ezért, aki erre a horgászati módra voksol, nagyon fontos, hogy tisztában legyen a műcsalik sajátosságaival. Ma már széles választék áll rendelkezésünkre ebből a termékből is, fontos tehát, hogy megismerjük a jellemzőiket.

Milyen a jó műcsali?

Az egyik legfontosabb dolog, hogy ne becsüljük le a halakat: a túl sokszor használt csalikat képesek megunni, és egy idő után elkerülni.

A jól mozgatott műcsali igen jó eredményeket tud hozni a pergető módszer alkalmazása során, mivel a halak számára ingerlően hatnak az általuk kiváltott rezgések, és így nemcsak elzavarni és elijeszteni akarják, hanem dühükben rá is harapnak. A különböző műcsalik azonban más és más hatást fejtenek ki, ezért érdemes próbálgatni, hogy az egyes vízszakaszokon milyen hatást érhetünk el a cserélgetésükkel.

Törekedjünk jó minőségű csali vásárlására, amelynek a szerelvényei is időtállóak. Foglalkoznunk kell az esetleges kopással is, hiszen ha egy kialakítás bevált és jó eredményeket hozott, akkor érdemes legközelebb is alkalmazni. Éppen ezért időnként a műcsali újrafestésére lehet szükség.

A helyes súlyozás

Ahhoz, hogy kellő távolságra ki tudjuk dobni, illetve az általunk kedvezőnek ítélt helyre tudjuk vezetni a csalit, sokszor szükség lehet a lesúlyozására. Kisebb vizeknél általában nincs elegendő hely a leengedéshez, nagyobb folyóknál pedig az erős áramlat és a nagy mélység tudja megnehezíteni a dolgunkat.

A leginkább bevált módszer az excenter ólmok alkalmazása, amelynek kiválasztásakor az áramlás erősségét és a víz mélységét kell figyelembe vennünk. A rögzítés helye függ a műcsali súlyától is. A rögzítőspirállal ellátott ólmoknak megvan az az előnyük, hogy a csalitól való távolságuk horgászat közben is könnyen módosíthatók, ráadásul a zsinórra való utólagos rögzítésükre is lehetőség van.

Ha a vízfenék közelében szeretnénk horgászni, akkor érdemes a hosszúkás és nehezebb excenter ólmokat választanunk.

A wobbler horgászat jellegzetességei

A wobbler használatát külön el kell sajátítani, mert számos különböző technikát követhetünk, de általánosságban elmondhatjuk, hogy a felúszó wobblert a gyors folyású víz mellé kell leeresztenünk, majd ott megtartva és óvatosan mozgatva a folyással szemben kell irányítanunk.

Emellett az is fontos, hogy a lehető legcsendesebben kell viselkednünk. Kerüljünk mindenfajta zajt, ne zörögjünk a kövekkel, és a víz szélétől minél távolabb válasszuk ki azt a helyet, ahol állni fogunk. Magát a wobblert is csak óvatos mozdulatokkal mozgassuk, kerülve a hirtelen rántást, helyváltoztatást.

A pergető horgászat sikeressége tehát sok tényezőn múlik, de egy biztos: a jó minőségű felszerelés itt is alapvető fontosságú, amelyet érdemes körültekintően kiválasztanunk.