A társasági élet, szórakozás és feltöltődés színtere. Általában a legtöbb kisebb-nagyobb tárgy is itt halmozódik fel. Többfunkciós szerepe miatt ebben a helyiségben kulcsfontosságú a tárolás kérdése. Ha nincs megoldva, könnyen káosz és rendetlenség alakulhat ki. Amennyiben mindennek megvan a helye, a nappali rendezett lesz, és nem kell állandóan keresgélni ezt-azt.

Tárolás okosan

A TV körül általában mindig akad hely a tárolásra. Praktikus megoldás a zárt médiarendszer. A MÖBELIX vitrinkombinációi és médiaállványai sok mindent elrejthetnek. Portól védetten tárolhatók a használati tárgyak. Érdemes a nyitott és zárt tárolást kombinálni, megtörve nyitott polcos elemekkel a monotóniát. A polcos elemeken elhelyezhetők a különböző dísztárgyak, vázák, növények, könyvek. Ajánlott szellősen elhelyezni a tárgyakat, hogy ne keltsen zsúfolt hatást.

A polcok közé falikonzollal felszerelhető a TV, amit akár el is lehet rejteni síneken futó bútorlappal is. Zárt tárolókra mindenképpen szükség van a rendezett hatás miatt. A társasjátékokat, CD lemezeket, fotóalbumokat érdemes fiókokban tárolni portól védetten. A zárt tárolórendszerek előnye, hogy a takarítást leegyszerűsítik, és egységesebb képet mutatnak.

Könyvek helye

Sokan kész könyvtárral rendelkeznek és gondot okozhat a könyvek megfelelő elhelyezése. Egy térelválasztó polcrendszer izgalmas megoldás lehet. Szellősen érdemes elhelyezni a könyveket a harmonikus látvány kedvéért. Egész falat beborító polcrendszer is kialakítható, ami padlótól plafonig ér. Gördíthető létráról könnyen elérhető a legmagasabban helyet foglaló könyv is. Az üvegajtós szekrény remek megoldás a könyvek tárolására, ha nem akar minden héten portalanítani, de szeretné, ha ugyanakkor átlátható is lenne a könyvtára tartalma.

Beépített szekrények

Tárolóhelyből sosincs elég, ezzel mindenki egyetért. A tárgyak száma folyamatosan nő, hacsak nem történik selejtezés bizonyos időközönként. A kihasználatlan sarkokban jó megoldás a beépített szekrény, ami mindent elnyel, amit nem akarunk, hogy szem előtt legyen. Főleg kis alapterületű lakásokban praktikus megoldás.

Kisebb, mobil tárolók

A nappaliban mindig szükség van plédre, plusz párnákra, de ha nem akarja, hogy a kanapén foglalják a helyet, akkor a különböző tárolófunkcióval rendelkező puffok, ülőkék vagy tárolókosaras dohányzóasztalok ideális megoldást jelentenek. Kisgyerekes családoknál különösen praktikus, mert sokszor a játékok észrevétlenül beszivárognak a nappaliba és a tárolásuk fejtörést szokott okozni. Sokszor jellemző, hogy gyereksarok is helyet kap a nappaliban, ebben az esetben a legpraktikusabb a könnyen szétszedhető polcrendszereket választani kosarakkal kombinálva, amelyek elnyelik a játékokat.