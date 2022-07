A belsejében teljesen korszerűsödött Sárga Dombház nem véletlenül kapta meg a vásárlók szavazata alapján többek között a megtisztelő Év boltja 2022. díjat Kereskedelmi lánchoz tartozó kisbolt kategóriában, és a közönség díjat is.

Köszönjük a szavazatokat!

Modern vonalak, innovatív megoldások

Az üzlet a megyeszékhely egyik emblematikus épületének földszintjén várja vásárlóit immár 28 éve. A cég történetének egyik legfontosabb kezdeti állomásaként tekintenek a Sárga Dombházra, hiszen sok évig még a központi iroda is itt kapott helyet. A nyíregyházi Sárga Dombház az egyik legjobb bizonyítéka annak, hogy a régi idők rossz építészeti hagyatéka hogyan formálható át a mai kor szellemében. A régi, oszlopokkal tagolt szűkös eladótér megnövekedett, ezzel új vásárlói élményt adva az ide betérőknek. Az újraszabott belső tér egy minden szempontot figyelembe vevő tervezés eredménye, ahol a funkcionális és esztétikai igények kiegészültek hosszútávon fenntartható, környezetbarát és gazdaságos üzemeltetést lehetővé tevő megoldásokkal. Minden árucsoport termékspecifikus színállású energiatakarékos LED világítást kapott. A zöldség-gyümölcs részlegen részben elkülönített, ám a termékek bemutatását maximálisan biztosító egyedi megoldással biztosították a hőmérséklet szabályozását klímával, így hosszabb ideig garantált a termékek frissessége.

A tőkehúsok kiszolgálását szakképzett hentesek végzik, hagyományos módon szolgálják ki a vásárlókat. A pékáru részleg modern, letisztult színárnyalatai gondoskodnak az egységes összhatásról, amely kiváló minőséget közvetít a vásárlók felé. Modern formavilágú fali hűtőregálokban kaptak helyet a tej-tejtermékek, mirelit és vákuum csomagolt szeletelt felvágottak, melyek így átláthatóbb és szélesebb áruválasztékot képesek azonos területen kínálni.

Az Alfi 30 éve elkötelezett híve a folyamatos megújulás, a modernizáció és az üzemelés biztonsága mellett a családias hangulat és a vevőorientált látásmód megtartásának is. Az üzletekben kiemelkedően magas a hazai előállítású termékek aránya, ez a friss áruk vonatkozásában még inkább igaz, közel 90%-os. A virtuális térben is jelen van az Alfi, ebben a régióban vezették be először a Reál App mobil applikációt, ezzel is igazodva a 21. századi igényekhez.