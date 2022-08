Általánosságban elmondható, hogy ritkán van szükségünk a zárbetét méretére. Amikor szükséges a cseréje, akkor azonban ez az információ elengedhetetlenül fontos számunkra.

A zárbetét szerepe

A zárbetét olyan fontos eleme az ajtónak, mely nélkül a záródás nem lenne biztosított. A zárbetét felelős azért, hogy csak azzal a kulccsal lehessen az ajtót kinyitni, amely az adott zárhoz tartozik. Bármely biztonságtechnikával foglalkozó üzletben hatalmas választékkal találkozhatunk. Laikusként igen nehéz a dolgunk, hogy kiválasszuk a megfelelő betétet. A zar-zarbetet.hu rengeteg zárbetét értékesítésével a háta mögött a következő hasznos tanácsokkal próbál segíteni a megfelelő hosszúságú zárbetét kiválasztásában.

A méret megállapítása

Alapvetően a zárbetétek méretének megállapításához tudnunk kell, hogyan tudjuk pontosan megmérni a meglévő betétet. Amennyiben régi típusú, már nem kapható zárat vagy más méretű zárat helyettesítő eszközt kell a meglévő mélyedésbe helyezni, akkor érdemes szakember segítségét kérni. Ekkor fúrással, véséssel lehet csak az új zárat behelyezni.

Egyszerűbb zárcsere esetén a kivett zárbetétet kell megmérni. A pontos méret megállapításához a zárbetétet hosszában kell elvégezni a mérést. A két részre osztott betét méretei lehetnek azonosak vagy eltérő hosszúságúak. A két oldalhossz mérőszámait összeadva kapjuk meg a zárbetét teljes hosszát. Példaként említhetjük, hogy egy 90 mm-es zárbetét a különböző kialakításoknak köszönhetően lehet akár 30x60-as, 35x55-ös, 40x50-es vagy 45x45-ös oldalhosszúságú is.

90 mm-es zárbetét

Joggal merülhet fel a kérdés bennünk, hogy miért pont a 90 mm-es zárbetét lehet a megfelelő választás. Elsősorban azért, mert a legtöbb ajtó ilyen méretű zárszerkezettel van felszerelve, így egy esetleges csere során nagy valószínűséggel találkozhatunk ilyen méretű zárbetéttel. Másrészt miután népszerű eleme volt ez a méret az építőiparnak, így több, különböző minőségű, biztonságtechnikai védelemmel ellátott variáció készült ezekből.

Miután az ajtók záródásának többségét 90 mm-es zárbetét oldja meg, így kapható ezek között olcsóbb és drágább árfekvésű modell is. A több tízezer forintot elérő darabok nemcsak lakossági, hanem céges felhasználásra is kiválóak.

A különböző változatok között olyan 90 mm-es zárbetétet is tudunk vásárolni, mely moduláris felépítésű, így költözés vagy zárcsere esetén sem kell kidobni, hanem az új helyen ismét felhasználható, kulcsainkat is megtarthatjuk. Az új ajtózár mérete sem jelenthet problémát, hiszen a kulcsok hosszú nyakkal készülnek, így mélyebbre is be tudunk nyúlni velük.

A zárbetétek közötti keresgélés közben mindig tartsuk észben, hogy hosszú időre választunk magunknak biztonságot, így érdemes minőségi zárbetétet választani!