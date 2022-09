Hogy ezeket eloszlassuk, most megvizsgáljuk közelebbről, mivel is foglalkozik ez a különleges irányzat!

Mi is az a BDSM?

A BDSM, amelynek a Vágyaim.hu egy egész BDSM kategóriát szentelt, egy két- vagy többszereplős játék, amelyben az aktus során nincs egyenlőség. Az alávetett fél a szolga, vagyis a sub, a domináns fél pedig az uralkodó, azaz a dom. Ő adja az utasításokat, a szolga pedig passzívan teljesíti vagy elszenvedi azokat.

Ezeknek a tevékenységeknek a gyűjtőfogalma a BDSM, amelyben a betűk bizonyos tevékenységek rövidítései. A bondage and discipline a kötözést és a fegyelmezést jelenti, a domination és a submission az alávetettséget, valamint a dominanciát, a sadism és a masochism pedig a szadizmust és a mazochizmust jelenti.

A BDSM során tulajdonképpen nem is maga az aktus az igazán meghatározó, hanem az együttlét során használt különböző eszközök. Ezek az egyszerűtől az egészen durvákig terjedhetnek.

A BDSM során használt eszközök

Bár sokan hajlamosak a BDSM-et a szadizmussal azonosítani, az egész irányzat nem a másik eltiprásáról vagy megalázásáról szól. A gyakorlottak számára sokkal inkább egyfajta rituálé, amelynek szerves részei a különféle eszközök. A leggyakrabban bőr vagy latex anyagú ruhát, csizmát, kesztyűt, szemmaszkot, valamint különféle köteleket, korbácsokat és paskolókat használnak.

A szemmaszkok nem kifejezetten BDSM kellékek, mégis előszeretettel alkalmazzák őket. Rendkívül előnyös, hiszen azáltal, hogy a látás képességét elveszti az alávetett fél, kénytelen egyéb érzékeire hagyatkozni. Ezek az érzékek egyébként ilyenkor jóval erősebben is működnek. Másrészt a szemmaszk viselése az engedelmesség és a bizalom jele, az uralkodó fél azt tesz az alávetett féllel, amit csak szeretne. Erre pedig még azok is beindulnak, akik egyébként nem rajonganak a BDSM-ért. Hiszen van benne egyfajta titokzatosság és jókora kihívás is.

Extra kiegészítők az izgalom fokozására

Ennél jóval durvább, de annál hatásosabb eszközök a különböző csipeszek és szájpeckek is. Ezek segítségével kéjes fájdalom érhető el, ami sokak vágyának netovábbja. Ezek a termékek már szadomazohoz is alkalmasak. Léteznek szorításra, kötözésre alkalmas eszközök is, amelyekkel állítható a fájdalom szintje a személyes igényeknek és tűrőképességnek megfelelően.

Ha kipróbálnád a vad erotika ezen típusát, szerezd be a szükséges kellékeket, amelyek külön-külön és szettben is kaphatóak. Ne feledkezz el a speciális BDSM öltözékekről sem, egy bőr- vagy latexruha viselése szinte kötelező az ilyen kalandok közben.

Ha csak most próbálod ki először, használjatok valamilyen kötözőt és egy szemmaszkot, a gyakorlottabbak azonban akár már durvább eszközökhöz is nyúlhatnak. Pont úgy, mint a Szürke ötven árnyalatában a fájdalom vörös szobájában.