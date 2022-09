Bár már nemcsak a környező településekről, hanem a megyén túlról is szervezetten járnak ide dolgozni, mégis várják még a szakképzett munkaerőt, hiszen a folyamatos fejlődésnek és fejlesztéseknek köszönhetően egyre több a nyitott pozíció.

– Ez a tendencia, a szakemberhiány, az egész országra jellemző, így egyfajta versenyhelyzet alakult ki a kvalifikált munkaerőért – fejti ki Máté Antal, Nyírbátor polgármestere.

– Ezért szeretnénk mindenkit meggyőzni arról, hogy a többi vetélytársunkkal szemben Nyírbátor optimális választás. Egy olyan sokrétű programot indítottunk el tavasszal, ami nemcsak a fiatal álláskeresőknek nyújt számtalan lehetőséget, hanem az egész családjuk számára. Nemcsak stabil és jól fizető munkahelyeket kínálunk, hanem olyan életkörülményeket is szeretnénk biztosítani, hogy szeressen itt élni minden korosztály, és egyre többen akarjanak ide letelepedni.

– Tehát a Legyél Te is NYÍRBÁTORI programmal azt szeretnénk megmutatni, hogy a mi városunk mennyi mindenben innovatív, képes többet kínálni. A program öt fókuszterületre koncentrál: munkahely, lakhatás, oktatás, gondoskodás, szórakozás. Így a szeptember 30-ai állásbörze is ennek egy nagyon fontos eleme. Nyírbátorban a munkahelyek kínálata bőséges, és jó perspektívákat teremt az érdeklődőknek. A helyi nagyvállalatok, kis- és középvállalkozók egy helyen tudják bemutatni a saját értékeiket, eredményeiket és az aktuális állásokat. Mivel mindig komplexitásban gondolkozunk, a börzéket is kulturális eseményekkel kötjük össze, most például a szüreti felvonulással. Ezek a rendezvények nagyon sok embert csalnak ki, olyanok is eljönnek, akik lehet, hogy jelen pillanatban nem keresnek állást, de mégis találnak egy még jobb lehetőséget, vagy megismernek olyan cégeket, amelyek esetleg a jövőben nyújtanak majd nekik új perspektívát. Tehát indirekt módon kapnak olyan impulzust, ami később hasznos lehet. Városunkban a munkahelyi lehetőségek széles tárháza várja az érdeklődőket, ezért a börzéken kívül az önkormányzat napi szinten is szeretné segíteni a kereslet és a kínálat egymásra találását. Egy olyan online felületet hozunk létre, ahol a helyi vállalatok, cégek nyitott pozícióit gyűjtjük össze, így bármikor lehet keresni, többféle feltételekre szűrni. Ez a felület a lakhatási problémák megoldását is támogatja majd, hiszen a célunk az, hogy aki itt talál munkát, az költözzön is ide. Tudjuk azt, hogy a lakhatás manapság nehéz helyzet elé állítja a fiatal családokat, ezért indítottuk el a bérlakásprogramunkat is. Jelenleg 300-400 lakásunk van, de szeretnénk a jövőben ezt a számot drasztikusan megemelni. Úgy gondolom, hogy kezdésnek egy bérlakás nagyon jó alapot biztosít egy családnak. Valamennyivel olcsóbb és biztosabb, mint a piaci albérlet, ami segíti a napi megélhetést, és könnyebb félretenni is. Mivel sok fiatalnak szeretnénk lehetőséget adni, így 5+5 év, amíg a bérlakások a családok rendelkezésére állnak.

Gondoskodás az egész családnak

– Az is a célunk, hogy ne csak a munkavállalóról gondoskodjunk, hanem a családtagokról is, gyerekekről, szülőkről, nagyszülőkről. Ezért éreztük fontosnak, hogy ez is egy alappillére legyen a Legyél Te is NYÍRBÁTORI programnak. Ez a gondoskodás magában foglalja többek között a széles körű családtámogatási rendszert, diákösztöndíjakat, az idősek támogatását, az ingyenes védőoltásokat, az idősellátást és még sokféle, a minőségi élethez szükséges szolgáltatást. Kiemelten fontos szegmensnek tartjuk az edukációt is. Én abban hiszek, hogy egy városnak színes oktatási kínálatot kell nyújtania. Az intézmények versengeni kezdenek a gyerekekért, ami azt eredményezi, hogy egyre magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtanak, ami a gyerekek, a családok és a város érdekeit is szolgálja. A pihenés, kultúra, sport is nagyon fontos része az életüknek, ezért nagy hangsúlyt, pénzt és energiát fektetünk a szórakozási lehetőségek kialakítására is, ezért is ez a Legyél Te is NYÍRBÁTORI program ötödik eleme. Szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát Nyírbátorban, és sokan költöznének ide. Ennek érdekében a környező régiókban, nagyvárosi állásbörzéken, egyetemeken is büszkén mutatjuk be ezt az egyedülálló, komplex programot.

