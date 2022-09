Azzal a tévhittel ideje leszámolni, hogy mindent meg kell adni, amit csak megkívánnak. Vannak bizony tiltólistás élelmiszerek! Az alábbiakban ezekről írunk.

A kutyák táplálása

Annak ellenére, hogy a kutyusok bármit megennének, nagyon fontos odafigyelni a táplálásukra. A Grandopet.hu oldalon bőséges állateledel és kutyatáp kínálatból szemezgethetünk. Kizárólag megbízható, magas minőségű, teljes értékű kutyaeledelt érdemes választani, mely minden létfontosságú tápanyagot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaz.

Köztudott, hogy a kutyák bármit képesek megenni, ettől függetlenül nem tanácsos a kutyatáp adagja mellé például maradékot is adni. A túletetés számos negatív következménnyel járhat. Enyhe esetben is hányás, de súlyosabb esetben akár mérgezés is történhet, ennek következtében pedig életveszélyes állapot is kialakulhat.

Míg mi emberek változatos, vegyes étrendet igénylünk, addig a kutyák egy-egy étkezéssel az egyik alapvető létszükségletüket igyekeznek biztosítani. A kutyák többsége kíváncsi és falánk, ezért a gazdik felelőssége, hogy odafigyeljenek a táplálásukra. Mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt.

Mely ételek tiltólistásak kutyák esetében?

A hagymafélék tioszulfátot tartalmaznak, ami a hemoglobin oxidálásában vesz részt, ezáltal károsodik a vér oxigénszállítási képessége. Mivel a kutyák nem képesek lebontani, ezért súlyos mérgezést is okozhat náluk már körülbelül 15 grammnyi mennyiség is.

Szintén tiltólistás a nyers tojás, ugyanis a tojásfehérje avidin tartalma akadályozza a B7-vitamin beépülését, ez pedig hiánybetegségek megjelenéséhez vezethet. Kutyáknál a só és egyéb fűszerek sem ajánlottak, a mértéktelen sóbevitel akár sokkos állapotot is előidézhet.

Tilos a kedvenceknek csokoládét adni, mivel a benne lévő teobromin számukra mérgező. Az ő szervezetük csak lassan bontja le, ezért a toxikus mennyiség jóval kevesebb, mint ember esetében. Amennyiben túl nagy mennyiség jut a kutyus szervezetébe 6-12 órán belül láz, hasmenés, hányás, szapora légzés, magasabb pulzus is felléphet. Súlyos esetben az életét is veszélyeztetheti.

A xilit éppúgy tiltólistás, mint a fent említett ételek. Nagyobb adag akár eszméletvesztést, hipoglikémiás kómát is kiválthat.

A megelőzés fontossága

A kutyusok egészsége érdekében a legokosabb megoldás, ha megóvjuk őket a számukra káros ételektől. Tudatosan kell figyelni arra, hogy sose egyenek a tiltott ételekből. A kutyák kíváncsi lények, ezért nem szabad általuk könnyen elérhető helyen tartani ezekből az élelmiszerekből. A gondos elzárásuk az egyetlen módja a biztonságos és következetes táplálásnak.

Kedvenceink étrendjére odafigyelve tehetjük értük a legtöbbet. Egy megbízható, teljes értékű kutyatáppal és némi kutyáknak készült jutalomfalattal felszerelkezve járunk el igazán gondos gazdiként.