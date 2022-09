Persze ehhez rendszeresen kell porszívózni, port törölni, felmosni, a fürdőszobát klórtartalmú tisztítószerrel alaposan kitisztítani, különös tekintettel a WC-re, amelyen kórokozók egész hada telepedhet meg.

Nos, ha ezekkel megvagy, akkor a fizikai szennyeződéseket valóban eltávolítottad, de vajon azt jelenti-e mindez, hogy nyugodtan hátradőlhetsz, és már csak élvezned kell a makulátlanul tiszta otthont?

Van, ami a szemnek láthatatlan

Sajnos még mind a mai napig sokan azt hiszik, hogy szimpla takarítással minden megoldható, pedig ha igazán a maximumot szeretnéd, akkor a klasszikus takarítási eljárásokat az OZONEGENERATOR.HU ózongenerátorának használatával egészíted ki.

Vajon miért van szükség ózonos kezelésre az otthonodban? Első körben arra hívnánk fel a figyelmedet, hogy nemcsak a kosz, a szennyeződés vagy a porcicák elleni küzdelem a fontos. Kiemelt figyelmet érdemes fordítani az olyan szabad szemmel láthatatlan kórokozókra, amelyek még a nehezen elérhető felületeken is rejtőznek, vagy épp az allergiát kiváltó poratkákra vagy a kellemetlen csípéseket okozó ágyi poloskákra.

Aki hajtotta már álomra a fejét olyan ágyban, ami hemzsegett az ágyi poloskáktól, az bizony érzékeny lesz ezekre az élősködőkre, és nem elégszik meg pusztán a tisztasággal, hanem fertőtleníteni is szeretne olyan helyeken is, amiket egyéb módon nem tud elérni.

A megoldás az ózongenerátor

A pandémia óta a lakosság java része sokkal jobban odafigyel arra, hogy valóban fertőtlenítse az otthonát, így magánlakásokba is kifejezetten hasznos lehet az ózongenerátor, amely az ózon segítségével behatol még a textíliákba is, és olyan részeit is fertőtleníti az otthonodnak, ahova semmi mással sem érsz el.

Természetesen szállodák, panziók és vendégházak számára is melegen ajánlott, hiszen nemcsak fertőtlenítésre képes az ózongenerátor, hanem szagtalanítja is a helyiségeket, valamint hatékonyan veszi fel a küzdelmet a penésszel szemben is.

Persze a szállásadók gyakorta kénytelenek szembesülni azzal a ténnyel, hogy szállásaikon felütötte a fejét az ágyi poloska. Aligha van ennél kellemetlenebb helyzet, hiszen ilyenkor roppant gyorsan gondoskodni kell arról, hogy az invázió ne terjedjen tovább. Ha ugyanis egyszer híre megy az ágyi poloskának, akkor bizony biztosan lesz bevételkiesés, hiszen ki szeretne azért fizetni, hogy élősködőkkel egy ágyban háljon?

Az ózongenerátor szerencsére vegyszermentesen képes lehet az ózon erejével megfékezni és megszüntetni az inváziót rendszeres használatával, így viszonylag egyszerűen le tudsz számolni ezen kellemetlenséggel.

Lélegezz higiénikus és szagmentes levegőt!

Közeledik az őszi-téli időszak, amikor egyrészt nem lehet annyit szellőztetni, mint amennyit szeretnénk, sőt még a vírusok is jobban eluralkodnak a nyirkos időben. Ezért aztán különösképpen fontos, hogy gondoskodj arról, hogy fertőtlenített, szagmentes (gondoljunk itt akár a dohányszagra vagy dohos szagra), higiénikus levegőt lélegezz be legalább az otthonodban!