Ősei Angliából érkeztek Amerikába a telepesekkel, és őket segítették a farmokon. De a kikötővárosokban bizony gladiátorviadalokon versenyeztették a kutyákat. Innen is az ősök neve a pittbull, a „pitt”-nek hívott gödörről, a fajtatársak elleni küzdelem helyszínéről.

Angliában a XIX. század elején még a bulldogok küzdöttek bikákkal vagy ökrökkel, de ezt betiltották. Utána kezdődtek a kutyaviadalok, és ekkor alakultak ki a ma ismert fajták, így az amerikai staffordshire terrier is.

Figyelemre méltó a bátorsága

Az amerikai staffordshire terrier már ránézésre is sugározza a hatalmas erőt. Rendkívül szépen kidolgozottak az izmai, emellett pedig fürge és elegáns is. A középtermetűek családjába tartozik. Kifejezetten játékos és kedves kutya, bár igen sokan ijesztőnek tartják a külső jegyei és a rossz „sajtója” miatt. Nagyon keveset ugat, és egyáltalán nem harap többet például a golden retrivereknél.

Magabiztos és őszinte

Egy kutya pontosan olyan lesz, amilyenné egy adott ember neveli. Korábban gladiátorként küzdött más fajtársaival, és soha nem az emberekkel. Az ember kedvéért harcolt és nem vele vagy ellene. Nagy különbség. De azokat, akik nem tudnak szabadulni az amerikai staffordshire terrierekkel szembeni félelmeiktől, szinte lehetetlen meggyőzni arról, hogy ez a kutyafajta nagyon egyenes, játékos és rendkívül barátságos.

Igen sok esetben családok a gyermekeik dajka kutyájaként tartják ezt az intelligens és kitartó ebet. Mint mindent, e kutyának a jellemét is a szocializációs folyamat befolyásolja. Agresszív neveléssel a kutya is agresszívvé lesz, szerető családban pedig olyan, mint a többi családi kutya: barátságos, kiegyensúlyozott és jóindulatú.

Megfelelő nevelés

Mint minden kutyafajtának, az amerikai staffordshire terriereknek is fontos a minőségi táplálás és a gabonamentes élelem. Mindig a súlya és a habitusa határozza meg az adagolást, érdemes lehet szakembert megkérdezni erről.

Az amstaffok nagyon szeretetre méltó kutyusok, akik a gazdájukat és a családjukat imádják. De olykor azért szívesen átvennék ám az irányítást a saját praclijukba is. De következetességgel és sok odafigyeléssel, főképp szeretetteljes neveléssel elkerülhető, hogy ő legyen a domináns falkavezér. Tapasztalatlan kutyatartóknak éppen emiatt sem szokták első kutyának javasolni. Ha sokat foglalkozol vele, csodás és szeretetteljes lesz majd a kapcsolatod négylábú barátoddal.