Minden ember életében vannak mérföldkőnek számító események, ezek közé tartozik a továbbtanulás is, hiszen jelentősen meghatározza egész életünket az, hogy milyen hivatást választunk. A szülőknek különösen nagy a felelősségük abban, hogy tanácsaikkal segítsék megtalálni a gyermekükhöz leginkább illő szakmát. Akkor lehet ugyanis valóban boldog és kiegyensúlyozott az ember, ha azzal foglalkozhat élete során, ami igazán érdekli, amiben örömét leli. A megújult szakképzés számtalan lehetőséget rejt magában, érdemes ezeket áttekinteni, mielőtt döntést hoz a család.

Válaszd a technikumot, ha érettségit és szakmát is szereznél, vagy éppen az egyetem a cél!

A technikum nagy erőssége, hogy egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A technikumi képzések 5 (vagy egyes esetben 6) évesek, az utolsó év végén a diákok érettségi bizonyítvánnyal és (az emelt szintű érettséginek megfelelő) technikusi oklevéllel lesznek gazdagabbak. A Debreceni Szakképzési Centrum az elsők között indította el az országban az okleveles technikusképzést, amellyel a fiatalok egyenes úton, már megszerzett kreditekkel juthatnak be a Debreceni Egyetem szakirányú képzésébe. Azoknak a fiataloknak, akik jó nyelvérzékkel rendelkeznek, szintén érdemes technikusi képzést választaniuk, a DSZC több intézményében is lehetőség van két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítős osztályokba jelentkezni.

A technikumokban az első két évben ágazati alapoktatásban vesznek részt a diákok. Ez azt jelenti, hogy például a fodrászok és a kozmetikus technikusok ugyanazt tanulják az első két évben, a szépészet ágazat egészével ismerkednek meg, majd az ágazati alapvizsga után, a harmadik tanévtől kapcsolódnak be a szakirányú oktatásba. A diákok innentől kezdve jogosultak arra, hogy duális képzésben vegyenek részt és az iskola mellett egy partnercégnél gyarapítsák gyakorlati és elméleti tudásukat. A diákok a 4. tanév végén előrehozott érettségit tehetnek a közismereti tárgyakból, magyarból, matematikából, történelemből, míg az utolsó évben már csak a nyelvet és a szakmát tanulják.

Válaszd a szakképző iskolát, ha minél hamarabb egy jól fizető szakmát szereznél!

A szakképző iskola a mesterembereket képzi. A 3 éves képzés elvégzése után megszerzett szakmai bizonyítvánnyal máris nyitva áll az út a munkaerőpiac felé. Nem kell aggódnia azonban annak sem, aki mégis szeretne érettségit is szerezni vagy továbbtanulna az egyetemen. Az érettségi a 3 éves képzés után ingyenesen – 2 év alatt – megszerezhető. A szakképző iskolákban az első évben vesznek részt ágazati alapoktatásban a diákok, majd az ágazati alapvizsga után, a második tanévtől kezdik elsajátítani választott szakmájukat. Ettől kezdve – ahogyan a technikumok esetén is – tanulhatnak az iskola tanműhelyeiben vagy bekapcsolódhatnak a duális képzésbe.

Az ágazati alapoktatás nagy előnye az átjárhatóság, vagyis, ha valaki középiskolai tanulmányait például egy kereskedelem ágazatba tartozó szakképző iskolai osztályban kezdi meg, de úgy dönt, hogy mégis inkább technikumban tanulna tovább, akkor ugyanazon ágazaton belül – a 9. évfolyamot követően – átjelentkezhet a technikumi csoportba.

Minden diák, aki szakképző intézményben tanul tovább nappali rendszerben, ösztöndíjat kap

Az ösztöndíj mértéke egyrészt a tanulmányi eredménytől függ, másrészt attól, hogy a diák melyik iskolatípusban tanul. Technikus tanulóként jelenleg az első két tanévben 8000 Ft-ot kapnak a diákok havonta, a szakképző iskolai tanulók pedig az első tanévben 16000 Ft-ban részesülnek minden hónapban. Ez az összeg a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltség egyhavi összegéhez igazodik.

A juttatások itt még nem érnek véget. Az ágazati alapoktatás után, a sikeres ágazati alapvizsga letételét követően azok a diákok, akik az iskola tanműhelyében maradnak, ösztöndíjat kaphatnak. Ennek mértéke a tanulmányi eredményüktől függ: 8000 és 59000 Ft közötti összegre lehet számítani. Természetesen a duális képzésben részt vevők is részesülhetnek juttatásban. Velük szakképzési munkaszerződést kötnek a cégek, ami havonta 100000 és 168000 Ft közötti munkabért jelent.

Szintén kecsegtető a pályakezdési juttatás, amelyben a sikeres szakmai vizsga letételét követően részesülnek a fiatalok. A támogatás mértéke a vizsgaeredménytől függően 133000 és 302000 forint közötti összeg lehet.

Tanulj vállalatoknál, ismerd meg a legújabb technológiákat!

Az elmúlt években felpezsdült Debrecen gazdasági élete, hiszen több nemzetközi vállalat is a városban hozta létre legújabb egységét, ennek köszönhetően pedig több ezer új munkahelyet teremtettek. Ezeknél a cégeknél a duális képzésnek köszönhetően megismerkedhetnek a diákok a vállalati kultúrával, a legmodernebb berendezésekkel és eszközökkel. El sem hinné az ember, hogy a szupermodern, mindennel felszerelt munkahelyek már nem csupán a filmekben léteznek, hanem Debrecenben is elérhetőek. A cégek rugalmas munkaidőt, home office lehetőséget, teljesítményalapú bónuszokat kínálnak dolgozóik számára, akik csapatépítő programokon, kirándulásokon vehetnek részt, és ingyenesen használhatják munkahelyük edzőtermét vagy játéktermét is.

Dönts megfontoltan a továbbtanulásról, válassz a Debreceni Szakképzési Centrum széles képzési kínálatából!

