Amikor valaki szerszámkészletet szeretne vásárolni, bizony nincs könnyű dolga, hiszen a kínálat elképesztően széles a szettek között. Így bizony nem egyszerű kiválasztani közülük az ideálisat. A jó hír az, hogy ennek ellenére mindenki számára létezik a tökéletes variáció.

Mikor lehet hasznunkra egy szerszámkészlet?

Valójában akkor is igen gyakran lehet szükség bizonyos szerszámokra, ha az embernek nem hobbija a barkácsolás, nincs szükség ilyen eszközökre a szakmájához és alapvetően laikusnak számít mindenben, aminek köze van a szerszámokhoz. Hiszen ha be kell verni egy szöget a falba, össze kell rakni egy új bútort vagy éppen elemet kell cserélni valamiben, akkor van néhány olyan igazi klasszikusnak számító szerszám, amely egyszerűen nem hiányozhat az alap készletből.

Egy szerszámkészletben számos eszköz helyet kaphat

Egy igazán profi szerszámkészletben számos hasznos szerszám helyet kaphat, amelyre szinte bármikor szükség lehet. Ilyen például a fűrész, az 1/4 "-os foglalatok, a bitek, a tapéta kés tartalék pengékkel, a feszültségvizsgáló, a csillag-és lapos csavarhúzó, a csukló és racsnis csavarhúzó, a hatlapú kulcsok, a mérőszalag, a kalapács, az állítható csavarkulcs, az univerzális fogó, a hosszú orrú fogó, a PVC szigetelő szalag, a precíziós csavarhúzók, a tiplik és csavarok készlete, de még akár egy zseblámpa is. Természetesen nem az összes készlet tartalmazza ezek mindegyikét, éppen ezért érdemes mérlegelni vásárlás előtt azt, hogy kinek mire lehet szüksége majd a jövőben. A dugókulcs készletek pedig sok esetben külön kategóriát képviselnek. Ezekből is többféle típus létezik, de alapvetően egy egyszerűbb készletbe is beletartozik egy racsnis hajtószár, egy T hajtószár, valamint a dugó készlet is. A négyszög alakú kapcsolódás lehet 1, ¾, 1/2, 3/8 vagy ¼ colos méretű.

Az alap készletektől a komoly szettekig

Hála a széles kínálatnak, az alap szerszámkészletek mellett, amely csak a legfontosabbakat tartalmazza, valamint az alap behajtófej-/dugókulcs készlet mellett akár a profi szettek között is válogathatsz. Ez utóbbiak akár több száz elemet is tartalmazhatnak és részét képezheti például a vízszivattyú fogó, a kábelsaru fogó vagy a fázisceruza is. Ezek közül úgy érdemes választani, hogy ha kinyitsz egy ilyen készletet, ne érezd magad elveszve és mindent megtalálj amire éppen szükséged van. Ha ezt érzed a használat közben, akkor biztos lehetsz abban, hogy az ideális szettet választottad.

Érdemes megbízható helyről vásárolni!

Akár ház körüli munkák ellátásáról van szó, akár hivatásról, mindenképpen igaz az, hogy csak megbízható helyről érdemes vásárolni, ahol csak minőségi szerszám – és dugókulcs készletek szerepelnek a választékban. Ilyen például a Szerszámkell.hu webáruház is, ahol érdemes alaposan elveszni a széles kínálatban.

Látható, hogy számos olyan élethelyzet adódhat, amikor az alap szerszámkészlet valamelyik részére szükség lehet. Egy meghibásodás, egy új szerzemény a lakásba, egy kis kerti munka vagy a jól eső otthoni barkácsolás mind megkívánják ezeknek a praktikus eszközöknek a használatát és nagyban megkönnyítik az életet is.

Pr-cikk