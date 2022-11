Ezért fontos a látásvizsgálat gyerekeknek is

A felnőttekhez hasonlóan a gyerek szemüveg elkészítéséhez is szükséges látásvizsgálatot végezni, hogy az optikus tudja, milyen szemüveget kell készítenie. Felnőttként könnyen észrevesszük, ha megváltozik a látásunk: nehezebben olvasunk vagy homályosan látjuk a távoli dolgokat.

Ugyanez megtörténik rengeteg kisgyermekkel is, azonban ők nem biztos, hogy tudják, ez a változás nem normális.

Persze vannak arra utaló jelek, amikből szülőként rájöhetünk, hogy szemüvegre lesz szükség. Természetesen sokkal könnyebb a dolgunk, ha a gyermek szól, hogy rosszul lát. Ezek után nem kérdés, hogy mi a teendő!

A látásvizsgálat menete

Készülhet a szemüveg férfi, női és gyermek pácienseknek, a látásvizsgálat menete nagyrészt megegyezik, azonban fontos megjegyeznünk, hogy 14 év alatti személy vizsgálatát csak szemész szakorvos végezheti. Nézzük, mi vár arra, aki egy ilyen vizsgálatra vállalkozik!

● Kórelőzmények, adatok felvétele: A páciens elmondja a panaszát, illetve, hogy volt-e a családjában örökletes szemprobléma. Ez rámutathat arra, hogy olyan betegségek, mint a diabétesz, vérnyomás problémák vagy bőrbetegségek okozzák-e a panaszt. A vizsgálatot végző szakember azt is megkérdezi, hogy volt-e már szükségünk látáskorrekcióra, viselünk-e szemüveget, illetve használunk-e kontaktlencsét.

● Objektív és szubjektív látásvizsgálat: Az objektív vizsgálat (computeres szemvizsgálat) gyors, pontos, fájdalommentes, amellyel a szem fénytörési hibáját vizsgálják. Ez alapján soha nem írnak fel szemüveget! A szubjektív látásvizsgálat során a páciens már maga mondhatja meg, milyen dioptriával lát a legjobban.

● Réslámpás vizsgálat: A réslámpás vagy más néven biomikroszkópos vizsgálat során a szem elülső és hátsó szegmensét térképezik fel. Amennyiben a szakember eltérést lát, azonnal szemész-szakorvoshoz irányít minket.

● Szemüveg felírás, keret és szemüveglencse kiválasztása: A gyermek, férfi vagy női szemüvegkeret és a szemüveglencse kiválasztása után akár már aznap megkaphatjuk az új szemüveget. (Attól függően, hogy a választott modell van-e készleten)

Forrás: canva.com

Mindenkinek jut: szemüveg férfi, női és gyerek változatban

A szemüvegek széles választékában nem nehéz elveszni. Egy maszkulin férfi szemüveg vagy egy feminin női szemüveg biztosan páratlan megjelenést kölcsönöz, ha pedig jól kiválasztjuk a karakterünkhöz illő keretet, akár egyedi stílusjegy is válhat belőle.

A szemüveg női és férfi változatai mellett gyerek kollekciók is kaphatók, amelyek a kicsik méretére és ízlésére vannak szabva. Persze a színes és vidám keretek között találunk olyat is, ami a felnőtt modellek kicsinyített mása, így akár össze is öltözhetünk!

PR-cikk