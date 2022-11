Újítás Nyíregyháza ismert állásportálján: videós előszűrést állíthatnak be a hirdetők! - NyiregyhazaAllas.hu

Forrás: freepik.com

Még mielőtt azonban rátérnénk a funkció működésének részleteire, érdemes magáról a portálról is ejtenünk néhány szót, az ugyanis fontos szereplője a nyíregyházi álláspiacnak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy immár közel 20 ezer álláskereső adta le jelentkezését a NyiregyhazaAllas.hu-n keresztül, valamint az indulás óta megjelent hirdetések száma is több mint 4 ezernél jár. Elmondható tehát, hogy álláskeresői, illetve munkaadói részről is magas az oldal iránt táplált bizalom.

Persze mindez nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy mennyi előnyt és pozitívumot kínál a portál mindkét fél számára. A munkaadói szempontokkal kezdve a sort az első kiemelendő tényezőt egyértelműen a hirdetési lehetőségek változatossága jelenti, amik segítségével széles körben és nagy számban lehet megszólítani az álláskeresőket –, s amit egyébként a feljebb említett 20 ezres adat is alátámaszt. Ezen széleskörű elérésben nagy szerepet játszik, hogy a NyiregyhazaAllas.hu-n keresztül nem csak helyi (Nyíregyháza és környéke), hanem megyei (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), vagy akár országos (egész Magyarország) szinten is meg lehet hirdetni az állásokat. Minden nyíregyházi állást itt talál: nyiregyhazaallas.hu/allasok.

Az egyes hirdetések pedig már a legalapvetőbb helyi csomag választásával is kikerülnek a 200 db regionális állásportál lehetőségeit összefogó, országos ismertségű AllasOrias.hu weboldalra, valamint megosztásra kerülnek a Nyíregyháza állás Facebook-oldalán is, ahol a követők száma a 33 ezret is meghaladja. Természetesen ezen eléréseket akár tovább is lehet bővíteni, hisz a megyei vagy az országos hirdetési ajánlatok több regionális allas.hu-s, valamint az azokhoz tartozó Facebook felületeken történő megjelenést is kínálnak. Ez utóbbival kapcsolatban pedig érdemes megemlíteni, hogy az AllasOrias.hu kötelékeibe tartozó állásportálok Facebook-követőinek a száma összességében több mint 1,1 millió, ami hatalmas lehetőséget jelent az álláskeresők megszólítását illetően.

Mindezen hirdetői előnyök mellett természetesen az álláskeresők is számos pozitívumot tapasztalhatnak az oldal használatakor. Ezek közé tartozik például a portál letisztultsága és jó értelemben vett egyszerűsége, de ezenkívül nem mehetünk el szó nélkül az olyan praktikussági tényezők mellett sem, mint például az állásértesítőre való feliratkozás, vagy a feltöltött adatokból történő önéletrajz-generálás lehetősége. A legfőbb hozzáadott értéket azonban mégsem ezek a dolgok, hanem sokkal inkább a fellelhető állások változatossága jelenti. A NyiregyhazaAllas.hu-n ugyanis valóban bárki eséllyel próbálkozhat, hisz az alap-, közép-, és

felsőfokú végzettségűek, valamint tapasztalat terén a még pályakezdő és a már rutinos munkavállalók részére is szoktak megjelenni lehetőségek.

A NyiregyhazaAllas.hu videós előszűrési funkciójának lényege

Miként azt korábban is említettük a NyiregyhazaAllas.hu egy videós előszűrési funkcióval teszi lehetővé a munkaadók számára, hogy emeljék a toborzási folyamataik hatékonyságát. Ennek értelmében a hirdetésük részeként kérdéseket tehetnek fel a pályázóknak, akiknek azokra maximum 1 perces videók formájában kell válaszolniuk, majd az elkészült videós anyagokat a jelentkezésükhöz csatolniuk.

A funkció egyébként a Business vagy az Enterprise hirdetési lehetőségek választásakor elérhető, és alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a munkaadók olyan kérdéseket tehessenek fel, amelyekre egy első körös állásinterjú alkalmával egyébként is kitérnének. Ennek megfelelően előre meghatározott, beépített kérdések segítik őket, amelyek javarészt a motiváció, az önismeret, a szakmai tapasztalat, illetve a jövőbeli tervek témakörét boncolgatják. Emellett természetesen a kérdések akár saját megfogalmazásban is írhatóak.

Forrás: freepik.com

Miért lehet hasznos ez a funkció a nyíregyházi hirdetők és álláskeresők számára?

Hirdetői szempontból a funkció előnyei egyértelműek: rengeteg időt és energiát lehet vele spórolni, hisz a videós anyagok alapján a toborzók egyből azokat a jelölteket kereshetik fel, akiket szakmailag és a hozzáállásuk tekintetében is alkalmasnak találnak az adott munka kapcsán felmerülő feladatok ellátására. Ily módon pedig elkerülhetik a gyakran eredménytelenül záródó első körös beszélgetéseket. Előnyei a rendszernek ugyanakkor álláskeresői szempontból is vannak, hisz videókon keresztül a pályázóknak lehetőségük nyílik átfogóbban bemutatkozni, felhívni a figyelmet egyes kvalitásaikra, valamint biztosítani a munkáltatót az állás megszerzésével kapcsolatos törekvéseik komolyságáról.

