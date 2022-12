Ha szívesen kipróbálnád, milyen érzés egy igazi rapper bőrébe bújni, milyen egy vagány szöveget írni zenei alapra és azt előadni, olvass tovább!

Weboldalunkon mutatunk három zenei alapot. Hallgasd meg mindegyiket és amelyik megfogott, írj rá egy szuper szöveget! Témája legyen a csapvíz népszerűsítése, a víz- és környezetvédelem.

Ha megvan a slágergyanús dal, gyakorold, majd amikor úgy érzed, akár színpadra is léphetnél vele, indítsd el a felvételt: rögzítsd a rap alapok valamelyikére a megírt szövegedet. Ezek után töltsd fel a maximum 3 perces alkotásodat mp3 vagy wav formátumban a www.kincsunkaviz.hu/zeneipalyazat oldalra. Itt találod a három rap alapot is! Ne feledd a beküldési űrlapot kitölteni és azt is feltölteni!

Kérünk, pontosan add meg adataidat, hogy a későbbiekben a díjátadóról értesíteni tudjunk.

Ha több ötleted is van, ne fogd vissza magad – akár három alkotással is nevezhetsz!

Néhány dologra mindenképpen ügyelj: ne szerkeszd át a zenei alapot semmilyen módon továbbá meglévő, más által megírt szöveget se használj! Ha megteszed, sajnos pályázatodat kizárjuk a versenyből.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 31.

Néhány fontos információ:

A versenyben csak a TRV Zrt. szolgáltatási területén élő általános iskolák felső tagozatos diákjai, valamint a középiskolások vehetnek részt. A pályázó pályamunkájának benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy azt a pályázat lebonyolítója (TRV Zrt.) szabadon felhasználhassa.

Minden információ megtalálható a www.kincsunkaviz.hu/zeneipalyazat oldalon.

