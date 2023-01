1. Gondoskodjunk hatékony szigetelésről!

Ha otthonunk huzatos, az télen és nyáron is hatalmas problémákat okoz. Télen sokkal többet kell fűteni a kellemes meleg megteremtéséhez, nyáron pedig a légkondicionálót szükséges magasabb fokozaton járatni a kelleténél. Ez pedig az áram- és a gázfogyasztást is jelentősen megnövelheti, és igencsak borsos árat fizethetünk a havi számlák rendezésekor.

Az alábbi területeken nélkülözhetetlen a minőségi szigetelés:

● Nyílászárók. Ha az ablakokon és az ajtókon már szinte süvít a szél, az pontosan jelzi, hogy itt az ideje a nyílászárók szigetelésének. A bejárati ajtót mindenképpen érdemes hőhídmentes alumínium anyaggal szigetelni a hőveszteség minimalizálása érdekében. Az ablakokat pedig hőszigetelő ablakfóliával és ablaktömítő szalaggal tehetjük megfelelően szigeteltté.

● Padló. A túl hideg padló szintén a hőszigetelés szükségességét jelzi. A padló hézagainak betömésével és szigetelésével pedig akár 10%-kal is csökkenthető otthonunk energiavesztesége, aminek köszönhetően még költséghatékonyabb otthont teremthetünk.

● Falak. Az üreges, gyenge szigeteléssel rendelkező falak alig képesek megtartani a hőt, és akár 25%-kal is megnövelhetik a rezsiköltségeket. Jelenleg az injektálásos falszigetelés az egyik leghatékonyabb lehetőség a

falak szigetelésére, amely a vékony és vastag falak esetén egyaránt alkalmazható megoldás.

● Tető. Egy rosszul szigetelt tető az otthoni hő akár 20-30%-kát is elpazarolhatja. A tető szigetelése tehát nélkülözhetetlen, ha igazán költséghatékony otthonról álmodozunk. Sőt, a profin szigetelt tető a szén-dioxid kibocsátást is csökkenti, aminek köszönhetően otthonunk valóban környezetbaráttá és fenntarthatóvá válik.

TIPP: A fűtési és hűtési rendszer korszerűsítéséhez a golyóscsapok remek választások, ugyanis egyenszázalékos szabályozást és légtömör zárást biztosítanak, így még a legkisebb fokú szivárgást is megelőzik.

2. Döntsünk energiatakarékos eszközök mellett!

Akár a mosógépről, a hűtőről és a világításról, vagy éppen a TV-ről beszélünk, az A+ energiaosztályú eszközök rengeteg pénzt spórolhatnak. Természetesen a nagyobb eszközök cseréje rövid távon magasabb kiadást jelent, azonban hosszú távon az alacsonyabb fogyasztás miatt garantáltan meg fog térülni a befektetés.

Először is célszerű a hagyományos izzókat LED izzókra cserélni, amelyek ugyanakkora fényt biztosítanak jóval kedvezőbb fogyasztás mellett. Ráadásul hosszabb élettartamot is nyújtanak, hiszen amíg a hagyományos égők csupán 1000 órányi világítást biztosítanak, addig a LED izzók akár 15-20 ezer órán keresztül is gond nélkül világítanak.

3. Legyünk tudatosak!

Egy kis tudatossággal minden nap sokat spórolhatunk a gáz- és a villanyszámlán, illetve a napi kiadásokon is. Nézzük, mire érdemes odafigyelni:

● Ha valamit nem használunk, ne üzemeltessük. A fűtési rendszerek esetében különösen fontos, hogy az üres házat ne fűtsük 22-23 Celsius-fokosra, inkább tekerjük kicsit lejjebb a radiátort, és hazaérve várjuk meg azt a 10-15 percet,

amíg ismét kellemes meleget teremtünk. Ha pedig szivárgás nélkül szeretnénk fűteni, akkor golyóscsapokat is tanácsos beszerezni.

● Kerüljük az eldobható termékek vásárlását. Amikor csak tehetjük, döntsünk a hosszú távú, fenntartható termékek mellett. Így többé nem kell minden egyes vásárláskor új szatyrot és további műanyag termékeket vásárolnunk, amivel szintén hozzájárulunk a költséghatékony otthon kialakításához.

A fenti tippek segítségével alaposan lefaraghatjuk a havi rezsiköltséget, és valóban költséghatékony otthont teremthetünk. Mindenképpen gondoskodjunk a megfelelő szigetelésről otthonunk minden pontján, és ha lehet, csakis energiatakarékos elektronikai eszközöket és berendezéseket vásároljunk. Végül tegyük meg azokat az apróbb, de annál tudatosabb lépéseket is, amelyekkel csökkenthetjük a fölösleges fogyasztás mértékét. A tudatosságunk pozitív hatása pedig a számlákon is látszódni fog.