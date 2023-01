Egyre többen választanak digitális megoldásokat, miközben kerülik a hagyományos módszereket, így a hétköznapi megoldások ritkábbá váltak – ezáltal viszont sokkal figyelemfelkeltőbbek is lettek. Cégvezetőként érdemes minden kínálkozó lehetőséget kihasználni – az egyre elterjedtebb karosszériafóliázás például számos előnnyel jár, az alacsony költségektől kezdve a nagyobb közönség elérésének képességéig.

A karosszériafóliázás 5 befektetési előnye

A járműfóliázás viszonylag egyszerű reklámozási módszer: a fóliák felhelyezhetők személygépkocsikra, nagy teherautókra és furgonokra is, számos előnyt biztosítva.

Szinte korlátlan elérés

Az legfőbb ok, amiért sok cégvezető a karosszériafóliázást választja, hogy minden egyes alkalommal, amikor az autót vezetik, a céggel kapcsolatos üzenetek folyamatosan elérik a közlekedőket. Akár az útakon, parkolókban vagy az utcán állva is észrevehetik az emberek, és már elővehetik a telefonjukat, hogy többet tudjanak meg a vállalkozásról. A digitális térben fellépő bannervakság és az óriásplakátok által gerjesztett óriási marketingzaj elleni védelmi mechanizmusok miatt ez a fajta elérés egyre fontosabbá válik.

Nehéz eltéveszteni

Az olyan járművek, amelyeken feliratok vagy vizuális anyagok vannak, mindig felhívják magukra a figyelmet. Mivel a legtöbb jármű meglehetősen egyszerű, az emberi szemet minden vonzza, ami más, ezért a karosszériafóliázás nemcsak elérésben erős, de a figyelmet is képes magára vonzani. Mivel az autók nagy figyelmet fognak generálni, meg kell győződni arról, hogy a járművek professzionális és esztétikus megjelenésűek. A betűknek könnyen olvashatónak, az üzenetnek rövidnek és egyértelműnek kell lennie.

Fogyasztóbarát reklám

A digitális reklámok gyakran túl agresszívak, egy hosszú nap végén senki sem akar hangos reklámokat végigülni, vagy felugró ablakokkal foglalkozni, miközben pihenni próbál. Egy fóliázott jármű a reklámozás leginkább feltűnésmentes módja. Arra invitál, hogy az emberek többet tudjanak meg a cégről, ha van idejük és ha érdekli őket az üzenet. Ez inkább egy javaslat, mint egy erőltetett reklám.

Kézenfekvő

A karosszériafóliázás nagy előnye, hogy meglévő eszközparkot hasznosít új célok eléréséhez. Ha egy cég már rendelkezik járművekkel, azok reklámozásra való felhasználása kézenfekvő módja annak, hogy további figyelmet generálhasson vállalatának. Ha pedig változik az üzenet, nem kell új járművet vagy flottát vásárolni, csak a fóliát kell lecserélni. Így ráadásul folyamatosan friss megjelenést biztosíthatunk a járműveknek, miközben a reklámok mindig aktuálisnak tűnnek.

Költséghatékony

A meddőszórás rengeteg pénzt éget el a marketingbüdzsékből, hiszen rendkívül költséges mindig új szórólapokat legyártani, friss bannereket elhelyezni vagy újabb reklámokat forgatni, miközben hatékonyságuk egyre csökken. Ehhez képest a járműfóliázás, minden költségét beleértve, az egyik leginkább költséghatékony eszköz.

3 extra előny a marketingen túl

A vásárlókat megcélzó marketingüzeneteken túl a fóliázásnak számos egyéb előnye is létezik. Az egyik, hogy képes elköteleződést kialakítani: a munkába járásra használt céges autók fóliázásával nemcsak egységes flotta benyomását keltik majd járműveink, de a dolgozók elköteleződését is mindennap formálják, amikor beülnek autóikba.

De magát a járművet is védhetjük vele. Az autók festéke idővel kifakulhat és megkophat a folyamatos használat mellett. Emellett ott vannak még a horpadások, karcolások és kavicsfelverődések, melyek során a festék lepattoghat. A járműfóliázás azonban festékvédelemként is szolgál, hogy meghosszabbítsa járműveink bevonatának épségét, ezzel megelőzve a költséges javításokat. Egy autófóliázás megfelelő karbantartás és megfelelő fényezés mellett akár 7 évig is eltarthat.

Ezzel a lehetőséggel tehát elkerülhetjük, hogy drága fényezésért kelljen fizetnünk: a járműfóliázás ugyanis sokkal kevesebbe kerül, mint egy egyedi festés, ráadásul problémamentes is. A modern fóliák rugalmasak és tartósak, ráadásul gyorsan elkészíthetőek, a legtöbb esetben a karosszériafóliázás akár pár nap alatt megvalósítható.

A járműfóliázás számos előnyéből most már egyértelmű lehet, miért az egyik legnépszerűbb hirdetési módszer manapság a cégek számára. Cégvezetőként hatalmas pazarlás kihasználatlanul hagyni egy ennyire könnyen elérhető és eredményes módszert, ami szinte tálcán kínálja magát, garantáltan az év egyik legjobb befektetése lehet.

Pr-cikk