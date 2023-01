Az alapítása óta eltelt több mint 60 évben a felhasználók igényeinek megértése vitte előre a vállalatot, és ez a szándék vezérel ma is bennünket. Napjainkban, a világ 43 országában, 8 gyártóhelyen, tizenkétezernél is több munkavállalóval dolgozunk.

A Coloplast Magyarországon 2001 óta van jelen, két telephelyen: Tatabányán és Nyírbátorban. A termelés Nyírbátorban 2007-ben indult, majd tovább bővült 2015-ben és 2018-ban is új gyártócsarnokok átadásával. Napjainkban, megközelítőleg 60.000 nm2-en, közel 2600 munkatárssal, 3 termelési gyártócsarnokban tiszta és modern munkakörnyezetben, 11 termelési területen zajlik a kontinencia és a sebkezelési termékek gyártása.

A Coloplast 2023-ban is a világ legfenntarthatóbb orvostechnológiai vállalata

A Corporate Knights legfrissebb, 2023-as besorolása alapján a világ orvostechnológiai vállalatai között ismét az 1. helyet tudhatjuk magunkénak.

A globális rangsorban pedig a korábbi 83. helyről a 43. helyre került a Coloplast az éves, 100 cégből álló listán.

A Coloplastnál célkitűzésünk, hogy a fenntarthatóságban is élen járjunk, így külön öröm, hogy újból elnyerhettük ezt az elismerést és a globális rangsorban is nagyot léptünk előre.

Viszont "zöld utunk" még korántsem ért véget és további ambiciózus célokat tűztünk ki magunk elé – izgatottan várjuk a jövőt!

A Coloplast új fenntarthatósági stratégiája nagy hangsúlyt fektet a környezeti lábnyomunk csökkentésére. Tesszük mindezt úgy, hogy csökkentjük a kibocsátásunkat, valamint fejlesztjük termékeinket és a felhasznált csomagolóanyagokat. Ugyanakkor megerősítjük elkötelezettségünket a felelős működés irányába.

Nyírbátori Coloplast-nál

Kondor Zoltán Alelnök, Ügyvezető Igazgató a Coloplast Nyírbátor vezetője. Pályafutását több mint 10 éve vállalatunknál kezdte. Ezt megelőző időszakban tatabányai gyárunkban dolgozott gyárigazgatóként, majd visszatért Nyírbátorba.

„A Coloplast nyírbátori szervezetének vezetőjeként célom, hogy a kihívást jelentő gazdasági és geopolitikai környezetben a megszokott magas színvonalú működésünket folyamatos fejlődés kísérje.

A több szegmensben piacvezető vállaltunk a régió meghatározó munkáltatója. Dolgozói létszámunk több mint 2.500 fő. Kollégáink és családjaik számára most még fontosabb a stabil környezet és biztos megélhetés, mint valaha. Egy éven belül két alkalommal emeltünk dolgozóink alapbérén, mert hiszem, hogy a béren kívüli juttatásokkal kombinálva, hosszú távon ez jelenti a legnagyobb megbecsülést irányukba.

Jövőképem, hogy a támogató, skandináv szervezeti kultúránk erejét megtartsuk, és a bizalom növelésével, valamint a dolgozóink bevonásával a döntésekbe tovább erősítsük vállalatunkat.

A Coloplast stabil és etikus munkáltató, ahol az Ipar 4.0 élvonalába tartozó gyártástechnológiát használunk.

Termékeink a világ minden táján megkönnyítik az intim egészségügyi ellátást igénylők életét.”– nyilatkozta Kondor Zoltán Alelnök, Ügyvezető Igazgató.

Veled, együtt, értük!

“Sikerünk kulcsa munkatársainkban rejlik. Vállalatunk a COVID -os időszakban is gyártotta termékeit felhasználóinak és stabilan munkát biztosított munkavállalóinak. Modern skandináv vállalati kultúránk és széleskörű juttatási rendszerünk az Észak-alföldi régió vonzó és meghatározó munkáltatójává teszi vállalatunkat. Különböző programokkal tesszük kellemesebbé dolgozóink hétköznapjait, és figyelünk az egészségre is azzal, hogy lehetőséget biztosítunk ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokra a kollégáinknak.

Létszámunk folyamatosan növekedett az elmúlt 15 évben, és most is bővülünk létszámban, jelenleg is több nyitott pozícióba keresünk. Számunkra elengedhetetlen az utánpótlás-nevelés. A gyakornoki programjainkban lehetőség van tanulóknak és pályakezdőknek, hogy egy fejlett, multinacionális környezetben próbálják ki magukat, ahol képzett szakemberek támogatásával ültethetik át a megszerzett elméleti tudásukat a való életbe, és közben lehetőségük van az angol nyelvtudás fejlesztésére is.” – mondta Gurbánné Nagy Beáta - HR igazgató.

Vállalatuknál a kollégáink olyan munkát végeznek, amellyel változást idéznek elő. Megtapasztalják, hogy a termékeink és szolgáltatásaink nemcsak a felhasználók életére, hanem egész családokra vannak hatással. Részesei egy olyan folyamatnak, amely jobb hellyé teszi a világot. És ez az érzés semmihez nem fogható.

