– Az elmúlt 10 évben Nyíregyháza hatalmas fejlődésen ment keresztül. A közlekedési, intézményi, turisztikai, zöldfelületi fejlesztések mellett mára az egyik legfontosabb prioritás a fiatalok itthon tartása, az ehhez szükséges feltételek javítása, a megyeszékhely vonzerejének növelése lett. Az önkormányzat legfontosabb célkitűzései között szerepel továbbra is a gazdaság élénkítése, a meglévő munkahelyek megtartása, új munkahelyek létrehozása, a fiatal szakemberek itthon tartása. Visszatekintve a 2022-es esztendőre, a két pandémiás évet követően, ebben a háborús, energiaválsággal sújtott évben sem lehetett ok a panaszra. Ez a gazdasági környezet jelentősen megnehezítette, de ugyanakkor fel is értékelte az elért eredményeket – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Iparterületi fejlesztések

– Az új beruházások Nyíregyháza, a vármegye és a régió gazdasága szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen jelentős munkahelyteremtéssel, beszállítói, szolgáltatói igényekkel járnak, amelyek mind hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez. Mindez egyrészt növeli a város versenyképességét, másrészt komoly lakosságmegtartó ereje van. Az önkormányzat ennek érdekében számos intézkedést hozott, melyek közül az egyik legjelentősebb a Déli Ipari Park folyamatban lévő fejlesztése, ami napjainkban Magyarországon a legjobban előkészített iparfejlesztési terület.

Óriási eredmény, hogy az egykori 127 hektáros ipari parkban egy olyan több mint 500 hektáros bővítést valósítottunk meg, ahonnan mindkét irányban kiépíthetők autópálya-csatlakozások. A terület előkészítése jó ütemben halad, elkészültek a szükséges régészeti, talajmechanikai, lőszermentesítési vizsgálatok. A közüzemi infra­struktúra fejlesztése is elindult. Egy tavaly májusi kormányhatározattal 22,7 milliárd forintot biztosított a kormány villamosenergia-kapacitás fejlesztés kiépítésére, amit most megemeltek, így az első ütemben 184 MVA kiépítése valósulhat meg 33,8 milliárd forint ráfordítással. A villamosenergia-hálózat fejlesztés első szakaszának már folyamatban van a tervezése – 2024 végére valósul meg. Ugyanakkor kiírtunk egy, az egész ipari park tervezésére vonatkozó tendert. Ez magában foglalja az útrendszert, a vízhálózatot, a szennyvízelvezetést, az optikai hálózathoz szükséges védőcsövek elhelyezését, a villanyáramot, a kerékpárutat, az egész ipari park működtetését.

Beruházások, munkahelyek

– Ennek a nagyszabású, több éve tartó előkészítő munkának és fejlesztéssorozatnak már most látszik az eredménye, hiszen két nagy beruházó is itt vásárolt területet.

A W-Scope szeparátorfóliákat fog gyártani, már zajlik az építkezés egy 82,5 hektáros területen. Ez egy óriási beruházás mintegy 290 milliárd forint értékben, 1200 munkahely jön létre ezáltal az első ütemben. A W-Scope első európai, Nyíregyházán épülő üzeme a város történetének egyik legjelentősebb beruházása, a beruházási értékét és a terület nagyságát tekintve is.

A Boysen Battery Compo­nents Hungary Kft. szintén a Déli Ipari Parkban valósítja meg a vállalat első nemzetközi beruházását, amely a 28. és egyben a legnagyobb telephelye lesz. Elektromos autókhoz alkatrészeket, takaró-tartólemezeket gyártanak majd. A 60 milliárdos beruházás megvalósításához Magyarország kormánya 5,6 milliárd forint támogatást nyújt, ezzel 400 új munkahely jön létre a városban. Mindkét cég 2025-ben kezdi meg a termelést.

Dr. Kovács Ferenc közölte: – Ez a két beruházás nagy jelentőséggel bír nem csak a megyeszékhely, de az egész régió számára a foglalkoztatás bővülését, az új munkahelyek számát tekintve csakúgy, mint a gazdaság fejlődése, a beszállítói, szolgáltatói szektor lehetőségeinek növekedése terén.

Közlekedési fejlesztések

– Bár az önkormányzat számos fontos fejlesztést valósított meg az előző évben, köztük intézményi energetikai felújításokat vagy például a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztését, érdemes kiemelni a közlekedési infrastruktúrát tovább javító beruházásokat.

Tavaly zárult az a projekt, melynek köszönhetően 38 földútból épülhetett aszfaltozott út, és további 5 utca felújítása valósult meg. Ehhez a nagyszabású útfejlesztéshez ötmilliárd forint kormányzati támogatás érkezett. Megújult a belvárosban a Szarvas, Szent István és Széchenyi utca, folyamatban van az Ipari Park bekötő út, a Szélsőbokori út fejlesztése és a Tiszavasvári út – Derkovits utca csomópont bővítése is.

Talán a legjelentősebb eredmény – egy negyvenéves adósságot törlesztve – a NIF Zrt. beruházásában a nagykörút délnyugati szakaszának négysávosítása, amely 2024 tavaszára készül el. Szervesen kapcsolódva a nagykörút bezárásához, jelentősen átépül a nyíregyházi vasútállomás környéke egy intermodális csomópont megvalósításával, melynek célja, hogy a közúti és vasúti közösségi közlekedés fizikailag összekapcsolódjon.

Külső körgyűrű bezárása

– Folyamatban van Debrecen és Nyíregyháza között a vasútfejlesztés tervezése, és megtörtént a nyomvonal kiválasztása a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított 4-es számú főút Debrecen–Nyíregyháza közötti szakasza 2x2 sávosításának.

Ezek a fejlesztések egy olyan további térségi fejlesztésnek az előkészületei, amelynek két motorja lesz: Debrecen és Nyíregyháza. Egy másik nagy projektünk a Tokaji úti aluljáró tervezése, ez is folyamatban van. Fontos célunk a külső körgyűrű bezárása Nyírszőlős és Nyírtura között, melynek meghatározó szerepe lehet a város jövőjét illetően. Már készülnek a nyomvonaltervek. Nem csak a gazdaságfejlesztés szempontjából, de a munkaerő szállítása és utazása, közlekedési szempontból a városrészek közötti kapcsolattartás is sokkal egyszerűbb lesz. A város és az agglomeráció kapcsolata teljesen új szintre emelkedik. Óriási előnyt jelent majd a turizmusnak, hiszen Sóstógyógyfürdő a körgyűrűnek köszönhetően bármelyik irányból könnyen megközelíthető lesz. Mindezek új dimenziót nyitnak a közlekedés területén a városon belül, de a városba érkezők számára is.

A munka eredményei

– A díjak, elismerések egyrészt visszaigazolásai annak, hogy a városvezetés komplex, egymásra épülő, egymást erősítő fejlesztéseket valósít meg, másrészt annak, hogy ennek a munkának konkrét, mérhető eredményei vannak. Erre minden nyíregyházi büszke lehet.

Az önkormányzat 2022-ben elnyerte az Energiahatékony Önkormányzat díjat. A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Virtuális Erőmű Programjában azok az önkormányzatok kaphatják meg a címet, amelyek a kész tervek és a benyújtott pályázatok mellett megvalósított energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújulóenergia-termeléssel rendelkeznek.

2013-ban kezdődtek meg az intézményi energetikai felújítások Nyíregyházán. Mára már minden óvodát, bölcsődét, számos oktatási, kulturális és egészségügyi intézményt korszerűsítettünk energetikailag. Mindez nagyon sokat jelentett most az energiaválság idején.

Díjak, szakmai elismerések

Az önkormányzat 2022-ben elnyerte az Energiahatékony Önkormányzat díjat. Az önkormányzat a „Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című pályázat keretein belül megvalósított szökőkútparkkal és a gyógyhely zöldfelületi fejlesztéseivel kiérdemelte az Európa Zöld Városa nemzeti díj 3. helyezését. A XXIV. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton az önkormányzat a Benczúr, Bessenyei terek fejlesztésének színvonalas megvalósításáért HUGBC-különdíjat kapott.

Az Országos Polgárőr Szövetség a város és lakossága biztonságát szolgáló polgárőrség támogatásáért a Polgárőr Város kitüntető címet adományozta Nyíregyházának. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. elnyerte az Év turisztikai szervezete díjat. Immár harmadik alkalommal nyerte el Nyíregyháza a Marketing Fővárosa címet.

2022-ben is Családbarát Munkahely díjat nyert Nyíregyháza önkormányzata. Nyíregyháza önkormányzata kiérdemelte a Kamaszbarát Önkormányzat címet is. 2015 és 2018 után a Nyíregyházi Állatpark ismét megkapta az Európa legjobb állatkertje címet az 500 ezer látogatószám alatti kategóriában. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége a Kállay Gyűjteményt az Év Múzeuma 2022 pályázaton különdíj elismerésben részesítette.

