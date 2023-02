– Régi probléma volt a településen a ’60-as években kivitelezett csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, ezért önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a korszerűsítésre, melyre több mint 316 millió forintot nyertünk. Ennek keretében az északnyugati belterületi területeken mintegy 3,3 kilométer hosszan újul meg a rendszer, továbbá új vízelvezetők és tározók is épülnek.

„A település szociális rendszerének működése a kiemelt feladatok között szerepel.” - Berecz János polgármester

Közelebb kerül az álom

– A pályázat második ütemére tavaly közel 299 millió forintot nyertünk. A meglévő vízelvezetőket felújítjuk, és új rendszert építünk ki 3,9 kilométer hosszan. A két pályázattal majdnem 8 kilométer hosszú, több száz köbméter tárolókapacitású rendszer épül ki – ismertette a közelmúlt eredményeit Berecz János, a település polgármestere. Mint mondta, a külterületi közutak fejlesztésére több mint 291 millió forint támogatást nyert az önkormányzat: megújul és kiszélesedik a 0238 helyrajzi számú út újabb szakasza, 2,6 kilométer hosszan. Közelebb kerül a régi álom, hogy a volt téeszúton, a Nyíregyházát elkerülő úthoz csatlakozva elérhető legyen az autópálya.

– Megépült az új bölcsőde, mely az idén kezdi meg működését. A mintegy 307 millió forintos támogatással 24 gyermek elhelyezésére és 5 új munkahely létesítésére nyílt lehetőség. A szociális feladatok ellátását a Gávavencsellő Társulás létrehozásával emeltük magasabb szintre: tavaly elkészült a Szociális szolgáltatástervezési koncepció, ami bemutatja a jelenlegi szolgáltatásokat és tartalmazza szférát érintő további terveket.

A tavaly kezdődött és idén záruló folyamatban a szociális alapszolgáltatások kiegészülnek a támogató szolgálattal. Ezt Gávavencsellő és Paszab településeken látja el a Szociális Szolgáltató Központ, majd július elsejétől csatlakoznak hozzá a környező települések is. Az idősotthon energetikai felújítására több mint 110 millió forintot nyertünk. Kicseréljük a nyílászárókat, szigeteljük az épület homlokzatát, és új hőszivattyús fűtést építünk ki – tette hozzá a polgármester, majd kiemelte: a Gazdaságélénkítő Program pályázatát is megvalósítottuk, melynek keretében zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemet építettünk és gépeket szereztünk be közel 230 millió forint értékben.

– Az idén is nagy sikerű rendezvényekkel készülünk: a Kastélykerti színházi esték, a Krumplifesztivál és a Tiszai Challenge is várja majd az érdeklődőket – hívta fel a figyelmet Berecz János.

Fotók: Önkormányzat

PR-cikk