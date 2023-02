A kiegyensúlyozott gazdálkodásnak, az észszerű tervezésnek és Magyarország kormányának köszönhetően a Nyírség innovatív kisvárosa, Újfehértó újabb fejlesztéseket indít 2023-ban. A tavaly elsődlegesen kitűzött cél teljesült: az önkormányzat intézményei továbbra is stabilan működnek. A nevelési és oktatási intézmények, a kulturális és szabadidős komplexumok is ellátják funkcióikat, várják a látogatókat.

Fejlődő közösségi terek

Az előző évben benyújtott pályázatok közül több támogatásban részesült. Csaknem 200 millió forintot nyert a város a Lépéselőny – szociális felzárkóztató program keretében a szegregált és szegregációval veszélyeztetett területen élő lakosság társadalmi-gazdasági integrációjára, életkörülményei javítására és közösségfejlesztésre. Ezt ágazatközi együttműködések révén valósítja meg az önkormányzat, azaz állami, egyházi, valamint civil szervezetek részvételével.

A városvezetés számára nagyon fontos, hogy fejlődjön a szociálisan rászorulók nappali ellátása, ezért mintegy 165 millió forintból megújul az Eötvös József utca 26. szám alatti szociális szolgáltatóközpont.

Hosszú József polgármester

A harmadik, legnagyobb forrás – mintegy 700 millió forint nagyságrendben – több program megvalósításának érdekében érkezik Újfehértóra. Korszerűsítik a csapadékvíz-elvezetési rendszert az egyik frekventált szakaszon, a Kossuth utcán. A közösségi tereket okoseszközökkel fejlesztik, egyebek mellett okospadok és okoskandeláberek kihelyezésével. Lakossági igény a gyorshajtás visszaszorítása, ezért sebességmérő eszközöket is kihelyeznek majd az elnyert összegből. A tervek szerint folytatódik az útfelújítás, a kerékpárút- és járdaépítés, élményszökőkút épül a régi kollégium parkjában, valamint játszótér a Vasvári Pál Általános Iskola közelében. Az egészségügyi ellátás is korszerűsödik az idén. Emellett a lakosságnak nem kell lemondania a közösségi rendezvényekről sem. Az első nagy attrakció a május elsejére tervezett szórakoztató műsorkavalkád, amelyre a szomszédos vagy akár a távoli településeken élőket is szívesen látja Újfehértó.

Pr-cikk