– Önkormányzatunk már évek óta ügyel arra, hogy bevételt növelő gazdálkodást folytasson. Ennek köszönhetően sok fejlesztést önerőből meg

tudunk oldani – részletezi Kelemen Róbert, Cégénydányád polgármestere.

– Bár a gazdasági válság és a rezsiárak emelkedése nálunk is éreztette a hatását, de mégsem okoztak olyan nagy gondot, hogy ne tudtuk volna megoldani. Mindig próbáltunk előre gondolkodni, így könnyebb volt túllendülni ezen az időszakon. A település a decembert már úgy zárta, hogy az ez

évi plusz kiadások költségét megtermeltük. A béremeléseket meg tudtuk oldani, a várható költségekre meg volt a tőke. Olyan eredményeket

érünk el, ami egy nagyvárosnak is a tiszteletére válna.

Egyre modernebb infrastruktúra

– Beruházásaink hozzájárulnak a település gazdaságának megfelelő működéséhez, a lakosság megélhetésének biztosításához és az egyre

fejlettebb infrastruktúrához. A közelmúltban 45 millió forint pályázati támogatásból sikerült külterületi utakat felújítani, és 4 millió önerőből

még a település belterületi szakaszát is újjá építettük. Ez a gazdák könnyebben tudják a terményeket szállítani, és a belterületi utak is tehermentesebbé váltak. Nyertünk 100 millió forintot a két legfontosabb utcánk rekonstrukciójára, ami már régi vágya volt a településnek, hiszen 40 éve nem voltak felújítva. Így a több évtizedes lakossági kérést most meg tudjuk valósítani, a Dózsa és a Zrínyi utcák komplett felújításával.

Önerős beruházások

– A rentábilis gazdálkodásunknak köszönhetően saját erőből, körülbelül 8 millió forintból az önkormányzat megújította a temetőt. Új

urnahelyeket építettünk, és megszépítettük a ravatalozót is. Szintén önerőből sikerült a fiataloknak is örömet szerezni egy új játszótér kialakításával,

ahol az egészen kicsiktől a tinédzserekig, mindenki megtalálja a számára megfelelő szórakozást. Az óvoda teljesen új játékudvart kapott, és megújult a település térvilágítása is. Megvásároltuk a világítótesteket a szolgáltatótól, amelyeket lecserélünk energiatakarékos lámpákra 2-3 milliós beruházásból. Fényveszteséggel nem jár, de körülbelül 40%-os energiamegtakarítást érünk majd így el.

Különleges turisztika

– A turizmusban látunk igazi potenciált, így nagyon örülünk, hogy civil szervezet beruházásában nyertünk 279 milliót, amiből a Szatmári

Gasztroudvar fog megépülni. A kivételes szatmári ízvilágot szeretnénk még jobban megismertetni az emberekkel.

Azonban nemcsak bemutatjuk a helyi specialitásokat, hanem terveink szerint főzőkurzusokat is tartunk majd, gyűjteni fogunk új recepteket,

és nagyon szeretnénk Kőrösi Kati néni hihetetlen szatmári receptgyűjteményét használni. Reményeink szerint nyáron, vagy ősszel elindulhatna ez a

turisztikai attrakció. Szatmári hagyományőrző kézműves vásárt is tervezünk, ahol kézművesek, őstermelők kínálják majd a különleges portékájukat. A gasztroudvarba beköltözne a Legyen Malacod program, ami így még kulturáltabb körülmények között fogadhatja a vendégeket. A 2017-ben indult projekt idén is nagyon sok családot, baráti társaságot, céges csoportot ösztönzött arra, hogy részt vegyenek a bértartásban és egy igazi szatmári disznótorral egybekötött kellemes hétvégét tölthettek itt el. Olyan nagy az érdeklődés, hogy már a jövő évi lekötésekre is igény van.

Különleges rendezvények

– A Hortobágyi Nemzeti Park fenntartásában lévő Kölcsey Kende Kastély biztosítaná a színvonalas programjaink méltó helyszínét. Itt alakítanánk ki egy olyan kulturális és hagyományőrző kávézót, ahol a helyi, hortobágyi, székelyföldi, felvidéki, ukrán, kárpátaljai termékek mellett az Adj Isten Szatmárban saját speciális kávé ízeit ízlelhetik meg a vendégek. Hétvégente pedig sokszínű kulturális rendezvények várják majd az érdeklődőket. Szeretnénk a Kende kiállítás anyagát felfejleszteni, már újra felvettük a kapcsolatot a Kende családdal, akiket szintén szeretnénk a kastély- és programturizmusba bevonni. A már hagyománnyá vált Gyereknap mellett tavaly második alkalommal rendeztük meg a Lovasnapot: „Történetek a Lovardából II. évad” címmel, a nagy sikerre való tekintettel, idén is szeretnénk megrendezni.

