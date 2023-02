– Egyre több céges ügyfelünk is van, akik egészségügyi szűréseket biztosítanak a munkavállalóiknak. Mindenhol egyre nagyobb érték a jó munkaerő, sokat tudunk mi is hozzátenni, hogy még időben kiszűrjük az esetleges betegségeket, és így a cégek is egészséges munkavállalókkal tudnak előre tervezni és haladni. Alapvető számunkra a társadalmi szerepvállalás is a helyi közösségek életében. Rendszeresen támogatjuk a nyíregyházi és a kisvárdai állami kórházat, valamint a helyi sporteseményeket. A test egészségének megőrzése mellett a szellemi fittség is nélkülözhetetlen, ezért örömmel patronáljuk a kulturális eseményeket, a Móricz Zsigmond Színházat és a Vidor Fesztivált is – sorolta a gazdasági igazgató.

Modern feltételek

– Mi az orvosokkal egy nagyon jól működő partneri viszonyt alakítunk ki – vázolja Rausz Attila.

– Megteremtjük azt a lehetőséget, hogy modern intézményi kereteken belül végezhessék legjobb tudásuk szerint a betegellátást. Hosszútávban gondolkozunk, korrekt feltételekkel. Büszkék vagyunk rá, hogy a legtöbb orvossal a kezdetektől együtt dolgozunk, és egymásnak ajánlanak minket. Abban hiszünk, hogy csak úgy lehet fejlődni, ha figyelembe vesszük és a lehetőségeinkhez képest a legjobban alkalmazkodunk mind az orvosaink, mind a betegeink igényeihez. Ez egy olyan folyamatos fejlődést eredményez, ami mindenki számára nagyon produktív és emeli a szolgáltatás színvonalát. Odafigyelünk, hogy modern technológiai eszközökkel lássuk el intézményünket, és mindig újítsuk a gépparkunkat. Orvosainknak így csak a szakértelmüket kell hozzáadni a gyógyításhoz, minden mást mi biztosítunk. Egyre több orvos csatlakozik csapatunkhoz, azonban mivel folyamatosan bővülünk, így várjuk az értékeinkkel azonosulni tudó új szakembereket. Ezt a gördülékeny betegellátást a szigorú minőségbiztosítási rendszerünk is segíti. Folyamatosan kommunikálunk a betegeinkkel is, mindig kikérjük a véleményüket. Nagyon sok felületen elérnek minket, ha bármilyen észrevételük van, ezeket a visszajelzéseket mi nagyon komolyan vesszük, kivizsgáljuk, és amennyiben szükséges, beépítjük a működésünkbe.

- Olyan szervezeti kultúrában, és olyan munkakörülmények között dolgozhatunk, ami segít a szakmai és egyéni kiteljesedésben, ezért az orvosok, kollégák is jól érzik magukat, jegyezte meg Dr. Polocsányi Béla orvosigazgató. Ez a barátságos, családias, nyugodt környezet a betegek gyógyulási folyamatát is nagyban elősegíti. Értéket és egészséget teremtünk, aminek meg is van a gyümölcse: sok ezer gyógyult és elégedett páciens.

