Elősegítheti a szorongás és a depresszió tüneteinek leküzdését, fokozhatja az agyműködést, csökkentheti a vércukor- és kortizol-szintet – mi az? Az ősi növény, az ashwagandha, vagy más néven téli cseresznye számos egészségügyi előnnyel bír. Szerves része az évszázados ájurvédának, az indiai orvoslásnak, hiszen számos betegség, többek között az álmatlanság és a reuma kezelésére használják. A cserje gyökere vagy bogyói feldolgozott formában, táplálékkiegészítők, teák, porok formájában is elérhetőek.

Az Indiában és Észak-Afrikában honos kicsi, sárga virágú cserjéből, az ashwagandhából származó kivonatokat 3000 éve használják a stressz enyhítésére, az energiaszint növelésére és a koncentráció javítására. Magas withanolid tartalma miatt a gyulladások megbetegedések előfordulása esetén és előszeretettel alkalmazzák. Az ashwagandha képes növelni az immunsejtek aktivitását, így azok könnyebben küzdik le a fertőzéseket. Gyulladáscsökkentő hatása mellett hozzájárulhat a szív egészségének javításához a koleszterin- és trigliceridszint csökkentésével.

Az ashwagandhát a vércukorszint csökkentésére is használják, egyes kísérletek szerint a növény fogyasztása hozzájárul az izomsejtek inzulinérzékenységének javulásához. A Healthline.com cikke szerint egy négyhetes vizsgálat során az ashwagandhával kezelteknél az éhomi vércukorszint átlagos csökkenése 13,5 mg / dl volt, míg azoknál, akik placebót kaptam, 4,5 mg / dl.

Csökkenti a stresszt

Az ashwagandha fogyasztása csökkentheti a kortizol szintjét. A hormont a mellékvese szabadítja fel stressz hatására, valamint amikor a vércukorszint túl alacsony a szervezetben. Mivel a krónikusan megemelkedett kortizol magas vércukorszinthez is vezethet, fontos, hogy segítsünk a szervezetnek a stresszhormon szintet rendben tartani. Az ashwagandha fogyasztása csökkenti a stressz, a szorongás és a depresszió tüneteit és segíthet az álmatlanság leküzdésében. A növény az agy működésére és a memóriára is pozitívan hat. (agyműködés javítására még a Ginkgo Biloba is ajánlott gyógynövény) Nemcsak az egészségre, az erőnlétre is jó hatással van: egy kísérlet kimutatta, hogy azoknak, akik ashwagandhát szedtek, nőtt az erejük és az izomméretük, a testzsír százalékuk pedig csökkent.

Az állatokon és laboratóriumban végzett vizsgálatok során megállapították az ashwagandháról, hogy hozzájárulhat a rákos sejtek programozott halálához. Az állatkísérletek arra utalnak, hogy a növény segíthet a rák több típusának kezelésében, beleértve az emlő-, tüdő-, vastagbél-, agy- és petefészekrákot egyaránt.

Ugyan a sokoldalú ashwagandha fogyasztása a legtöbb ember számára biztonságos, vannak, akik nem szedhetik. Kerülniük kell a várandós nőknek és szoptatós anyáknak, és azoknak is, akiknek bizonyos autoimmun betegségük van. A növény fogyasztása előtt mindenképpen érdemes orvossal konzultálni az idült, sokízületi gyulladásban, a lupusban, a Hashimoto-féle pajzsmirigy-gyulladásban és az 1-es típusú cukorbetegségben és pajzsmirigy betegségben szenvedőknek és mindenkinek, aki bizonytalan, hiszen adott esetekben a gyógyszeradagok módosítására is szükség lehet.

