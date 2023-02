– Az elmúlt két év egészségügyi válsághelyzetét gazdasági nehézségek váltották: a szomszédunkban dúló háború, a magas infláció és euró árfolyam nehezítik életünket – részletezi Orosz Károly Zsolt polgármester. – A mezőgazdaságban a nagy méretű szárazság óriási terméskiesést idézett elő az elmúlt évben, a magas energia árak pedig a vállalkozások és az önkormányzat életét nehezíti napjainkban is. A településnek azonban a 2022-es éve mégis hozott fejlődést.

Modern infrastruktúra

– Az elmúlt évben sikerült befejeznünk a külterületi útjaink felújítására nyert pályázatunkat, az eredmény magáért beszél. A gazdák birtokba is vették a területet.

– A másik projektünk, a „Leromlott Városi területek rehabilitációja” című pályázat, ami még folyamatban van. Több eleme is már elkészült: az Ibrányi út mellett lévő 700 méter hosszú járda, a Bocskai és Hunyadi utcák között a gyalogút, a Hunyadi és Pusztatemplom utak felújítása. Az ingatlanfelújítások esetében még folyik a munka, mely kettő szociális bérlakás, egy szolgálati lakás és egy roma közösségi ház megépítését tartalmazza.

– Ünnepélyes keretek között adtuk át 2022. június 29-én a natúr gyümölcslé előállító üzemünket. A próbaüzem megtörtént, a gépsor tökéletesen vizsgázott, a gyártás az őszi alma betakarítása után kezdődött. Az alapanyag saját termelésből rendelkezésre áll, az alma ültetvényünkben jó termés mutatkozott, így a saját termés feldolgozásán túlmenően bérmunkát is kínál az üzem. Az üzemeltetésre létrehoztuk a Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft-t, melynek július 1-én vette át az üzemet. Az előállított natúr (alma és cékla+alma) gyümölcsleveket egyelőre Nagyhalászban lehet megvásárolni.

Folyamatos fejlesztés

– Befejeztük 2022-ben a belterületi, közel 2 km hosszú kerékpárút-szakasznak a felújítását. A kerékpárút mellett a közterületen lévő, számos helyen a villanyvezetékeket is elérő fákat kivágták, melyet ezen a szakaszon rózsával, vagy gömb koronájú fával fogjuk pótolni. A csapadékvízhálózat-fejlesztésünk második ütemének is elkezdődött tavaly a kivitelezése. A felújított belterületi kerékpárút melletti csapadékvíz rendszerünk korszerűsítéséről van szó. Ha elkészül, többé nem jelentkeznek az esővíz okozta problémák az Arany János utcán. Megoldódott a külterületi lakott ingatlanokhoz a szennyvízhálózat kiépítése is. Csatlakozva az EKMO 2 elnevezésű projekthez 2023 szeptemberére el kell készülnie a fejlesztésnek. A beruházással érintett szakaszt belterületté kell átminősíteni, így az ott lakók erre irányuló nagyon régi vágya is teljesül. Nyíregyháza központjától 10 km-re Kecskéshegyen kijelöltünk 5 ha területet, mely már Nagyhalász Város tulajdona, ahol lakóparkot szeretnénk kialakítani. Keresünk olyan építési vállalkozást, mely a lakópark megvalósításában lehetőséget lát és szívesen partner lenne a megvalósításban.

Biztató jöv

– A Közép-Szabolcs Leader egyesület által kiírt pályázaton nyertünk lehetőséget a temető ravatalozó előterének nyílászáró cseréjére, a piacon 6 elárusító hely villamosítására, a művelődési ház teljes elektromos hálózatának felújítására és a művelődési ház előtér 1-es, 2-es, 3-as terem kazettás álmennyezetének kialakítására. Ez a felújítás március végére lesz kész. Az RRF pályázati kiírás keretében 2022-ben kaptunk lehetőséget egy háromcsoportos bölcsőde építésére. A támogatási szerződést megkötöttük, jelenleg a tervezés van folyamatban. A városunk lakosai 2017-től várnak a már-már legendaként emlegetett Kézilabda-csarnok elkészültére. A terület a Magyar Állam tulajdonában van, ahol az első kapavágás megtörtént, hisz a szükséges 3X125 amper, gáz és a tűzcsap biztosítva van. Sajnos a közbeszerzés nyertese a KEVÍZ-21 ZRT. időben nem tudta megkötni a kiviteli szerződést, így a jelenlegi gazdasági helyzetben átmenetileg felfüggesztették az építkezést. Bízunk abban, hogy az eddig befektetett energiák nem vésznek kárba, és az álmunk valóra válik.

– A 2023-as év jól kezdődött a városfejlesztési úton. A korábban beadott TOP-PLUSZ pályázati kiírásra fejlesztési terveink közül az energetikában és a gazdaságfejlesztésben lehetőséget kaptunk. Energetikai fejlesztés területén a Polgármesteri Hivatal és az Idősek Otthonában hőszivattyú és napelem rendszer kiépítése segít a kialakult magas rezsiköltségek csökkentésében. Gazdaságfejlesztésben a Tiszarád felé vezető út mellett ipari terület fejlesztését céloztuk meg, ahol 7 teljes közművel ellátott gazdasági területre várjuk a vállalkozásokat. Szintén a TOP-PLUSZ kiírásban beadott Élhető Város pályázatunk még elbírálás alatt van. Kedvező döntés és megvalósítás után elmondhatjuk, nagy lépéseket tettünk azért, hogy Nagyhalász szebb, élhetőbb, és vonzóbb legyen minden itt lakó és átutazó számára.

