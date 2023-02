A város meghatározott stratégia mentén folyamatosan fejlődik, céljainkat szem előtt tartva nap mint nap azért dolgozunk, hogy megvalósítsuk az álmainkat.

– A városi infrastruktúrát illetően a legtöbb kritikát az utak állapota és a különböző közlekedési anomáliák miatt kaptuk. Tavaly ezen a területen nagyot léptünk előre, hiszen két körforgalmat is átadtunk: mindkettő olyan kereszteződésben valósult meg, ahol az áthaladás bizonyos időszakokban rendkívül balesetveszélyes volt.

Csökkenhet a forgalom

– Örömömre szolgál, hogy a térségünk jövőbeli közlekedését jelentősen meghatározó M49-es gyorsforgalmi út beruházásának elindításához a munkaterületet már átvette a kivitelező. Ennek megépülésétől a városon belüli forgalom mintegy 70 százalékos csökkenését várjuk, ami a 49-es út mentén élőknek jóval nyugalmasabb életet jelent majd. A meglévő úthálózat kisebb léptékű fejlesztése eddig is jelen volt a költségvetésünkben. Az idén szerencsésebb helyzetben vagyunk, hiszen egy nyertes pályázatnak köszönhetően két ütemben 25 belterületi útszakasz újulhat meg. Emellett saját erőből, mintegy 130 millió forint értékben további útszakaszokat teszünk biztonságosabbá. A kerékpáros úthálózatunk is bővülni fog a közeljövőben, szintén pályázati forrásból épül majd meg a Mátészalkát Ópályival összekötő kerékpárút.

Mátészalka igazi ereje nem csupán az épített környezetében rejlik. A valódi értéket az itt élő emberek, az aktív közösségeink képviselik. Ezért célunk volt, hogy a városban olyan környezetet alakítsunk ki, ahol találkozhatnak, együtt tölthetik el a szabadidejüket. Így alakítottuk ki az óvárosban a „Fény” utcáját, nyitottuk meg újra a mozit. A mozgás szerelmeseinek városszerte sportparkokat hoztunk létre, futókört építettünk a Gólyakerti-tó mellett, számos kerékpárút készült el. Megvalósult a Kegyeleti Park fejlesztésének első üteme is, melynek közkedvelt sétaútvonalait tovább bővítjük. Turisztikai pályázatból megújulhat a Kossuth utcai Zsinagóga és környezete is. Egy belvárosi lakóövezet, a Hild János park új arculatot kap. Rendezzük a terület közlekedését és parkolását az itt élő több száz család nagy örömére. Az Iskola köz és a Nagykárolyi út kereszteződésében is javul a közlekedés, ahol az általános iskola miatt időszakosan nagy az autóforgalom. Ebben a kereszteződésben körforgalom segíti majd a közlekedést. Az Északi városnegyedben található egyik játszó-pihenő övezet is hamarosan megszépül, amely reméljük, hogy elnyeri az itt lakók tetszését. A belvárosi zöldségpiac megújítása az egyik legjobban várt beruházásunk. A projekt közbeszerzési folyamata lezárult. A piac megépülésével ismét be lehet majd szerezni a város szívében a friss termelői portékát.

Várják a legkisebbeket

– Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több kisgyermekes családot lehet látni városunk utcáin, ezért beruházásaink egy jelentős része ebben a fejlesztési ciklusban is rájuk fókuszál. A meglévő játszótereink saját erős felújítását az idei költségvetésünk tartalmazza, de emellett a Gólyakerti-tó ligetes övezetében egy igazán nagy játszóteret valósítunk meg pályázati forrásból. Szeptemberben megnyithatja kapuját az új bölcsődénk, ahová szeretettel várjuk Mátészalka legkisebbjeit. Sikeresen pályáztunk a meglévő nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére is. Ennek köszönhetően az önkormányzati óvodákban és bölcsődében is hamarosan új eszközöknek örülhetnek a gyerekek.

Jogos kritikaként merült fel a korábbiakban a szülők részéről a házi gyermekorvosi rendelő elavult állapota, most pályázati forrásból lehetőségünk nyílik ezen változtatni. Az egykori tüdőgondozó helyén, az új gyermekorvosi rendelők kialakítására nyert támogatásból a városhoz méltó gyermekorvosi rendelőt alakítunk ki.

Lendületes a fejlődés

– Az előttünk álló időszak munkával telinek ígérkezik, de ez számunkra édes teher, hiszen a Fény Városának, Mátészalkának egy újabb lendületes fejlődését hozza magával. Ebben a gazdasági helyzetben rendkívül hálás vagyok azért, hogy nem törik meg a fejlődés íve. Köszönöm a városlakóknak, a munkatársaimnak, Magyarország Kormányának és Kovács Sándor egyéni országgyűlési képviselő úrnak, hogy hisznek a közös álmainkban, és segítik azok teljesülését!

