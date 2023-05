Fenomenális műkarácsonyfák

A kiállítók a legújabb kollekciókkal készültek, amelyekből nem hiányozhattak az egyedi műkarácsonyfák sem. A modern idők modern trendeket hoznak magukkal, és ez alól a műfenyő sem kivétel. A gyártók egyedi és eredeti fákat mutatnak be. Különösen a FULL 3D-s és a 3D-s karácsonyfa, de a fehér műfenyő is előtérbe került az utóbbi időben. Saját szemünkkel láthattuk, hogy valóban megkülönböztethetetlenek az élőktől. Tényleg mindenki megtalálja számára megfelelőt, hiszen valódi fák, például erdei-, jegenye- és lucfenyők ihlették őket. Szemet gyönyörködtető újdonságok, színes fák is megjelentek a kiállításon, amelyek a "nem hagyományos" trendeket hozzák el az otthonába. A klasszikus zöld fák árnyalatai már klasszikusnak számítanak, de a színes műfák fantáziadús dizájnelemek. Lenyűgöző színeket láttunk, mint a sárga, a rózsaszín, a piros, a kék, a narancssárga, a lila és a fekete. Önnek ez túlzásnak tűnik? De miért ne próbáljon ki valami újat?

Modern karácsonyi dekorációk egy kis kontraszttal

A kiállításon bemutatott, különböző méretű, matt vagy fényes, csillogó és különböző motívumokkal díszített fekete-fehér karácsonyi dekorációk széles választéka nem maradt észrevétlen. Számtalan fehér angyalkát, hópelyhet, karácsonyi gömböt és masnit láttunk. Ön nem konzervatív és kísértésbe esett, hogy kipróbálna valami újat a karácsonyi tematikában is? Az extravagancia igazi szerelmeseinek a gyártók kevésbé hagyományos és érdekes, első pillantásra elegáns és stílusos fekete karácsonyi díszeket mutattak be. Sokan elítélik a feketét, mert leggyakrabban a szomorúsággal társítják. A kiállítás meggyőzött bennünket arról, hogy a fekete divatos és trendi. A fekete különböző árnyalataiban pompázó díszek szó szerint eleganciát és luxust árasztanak.

Kivételes és eredeti karácsonyi dekorációk

A kiállítók atipikus fém, bársony és textil díszeket, természetes anyagokból készült díszeket és a papírdíszek is bemutatták, amelyekkel egyszerűen eredetivé varázsolják karácsonyfáját. Innovatív világítási módok, világító koszorúk, kihagyhatatlan világító rénszarvasok, valamint a diótörő és a Mikulás nagyméretű figurái is előtérbe kerültek. Számunkra a hab a tortán a mozgó jegesmedvék, az éneklő rénszarvasok és az életnagyságú pingvinek voltak. Itt valóban szóhoz sem jutottak a látogatók, és nem tudunk mást mondani mi sem, mint hogy az ilyen "extrák" szó szerint ékei lesznek az ünnepnek.

És mi a helyzet Önnel? A klasszikus darabokat választaná, vagy szeretne kitűnni a tömegből, és Önnek a kicsit ellentmondásos és extravagáns darabok tetszenek?

(PR CIKK)