Az Eissmann Automotive Hungaria Kft. a világ számos neves autógyáránál megbecsült beszállítópartnerként nyilvántartott cég, termékei nemcsak designelemek, hanem komoly funkciókat is ellátnak. Jelenleg négy termékcsaládot gyártanak: automata és manuális váltókat, légzsáktakarókat, burkolati és díszítőelemeket és fröccsöntött műanyag alkatrészeket.

– A legnagyobb vevőink a BMW, az Audi, a Mercedes és a Volkswagen, a súlypont továbbra is a német prémium-, angol, francia márkák – részletezi Böszörményi Attila, aki 2006-tól ügyvezető igazgatóként irányítja az Eissmann Automotive Hungaria Kft.-t. – Szinte a nulláról nőttünk 800 fős vállalattá. Amikor átvettem a cég vezetését, körülbelül 300 fővel egy 4000 m²-es kis épületben működtünk. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően kinőttük az akkori telephelyet, így 2011-ben egy 12 ezer négyzetméteres, modern, európai szintű csarnokot építettünk fel. Óriási mérföldkő volt a vállalat életében, amikor 2012-ben be is költözhettünk. Így az addigi manufaktúrajellegből igazi autóipari nagyvállalattá váltunk. Ez az infrastruktúra nagysága és színvonala egy új gyártási technológia integrálására adott lehetőséget, tevékenységi körünket 2012-ben kibővítettük a fröccsöntéssel. Majd 2018-ban építettük a következő csarnokot, ahova egy 2000 tonnás nyomóerejű gépet is be tudtunk állítani, így már sokkal nagyobb alkatrészek fröccsöntésére is nyílt lehetőség, de van robottechnológiánk is egy-egy műveletre, anyagmozgatásra. Így például műanyag ülésháttámlát is tudunk fröccsönteni, valamint komplett vezető- és utasoldali díszléceket is gyártunk. Most már 27 ezer m²-en első és második körös autóipari beszállítóként tevékenykedünk, üzemelünk. A 2006-os 14 millió eurós éves forgalom mostanra 63 millió euróra növekedett, de 2018-ban volt közel 80 millió is, csak sajnos a válság, pandémia, háborús helyzet nálunk is érezteti a hatását.

Stratégiai cél

– Létszámban, volumenben, technológiában, hozzáadott értékben folyamatosan fejlődünk, most is néhány fejlesztés küszöbén állunk. A 2006-ban megkezdett folyamatfejlesztési elv, a LEAN, mára EPS (Eissmann Production System) rendszerré fejlődött, konszernszinten került kialakításra. Ennek irányelveit itt sikerült a legjobban megvalósítani, így elnyertük az „Automotive Lean Production” 2012-es díját nemzetközi középvállalati kategóriában, ezt a díjat 2022-ben ismét megkaptuk. Majd 2015-ben Európa egyik legrangosabb, „Az Év Gyára” („Die Fabrik des Jahres”) díját nyertük el, amit a német Ipari Minisztérium patronál. Vállalatunk a cégcsoporton belül a legkiforrottabb termelési rendszerrel és a legjobb eredménnyel rendelkezik. A konszernen belül tréning- és kompetencia-központként is működünk, ami azt jelenti, hogy Németországtól Mexikón át a leányvállalatok munkatársai rendszeresen tanulnak itt Nyíregyházán.

– Ahogy változik a világ, a technika, úgy próbáljuk meg követni mi is az igényeket. Egyre több az autókban a digitalizáció, a szoftver, az automatika, így elektronikában és a fröccsöntésben szeretnénk továbbfejlődni, hogy minél több fázisát a termékeinknek mi magunk gyárthassuk.

Motiváció és emberség

Az Eissmann helyi vállalata nemcsak a régióban, hanem Európa-szerte is büszke lehet kiemelkedő munkakörülményeire, illetve munkahelyeinek ergonomikus kialakítására. A cég nagy gondot fordít a munkatársaira, ezért folyamatos oktatások, képzések mellett időt szán a szórakozásra és egészségvédelemre is.

– Állandóan motiváljuk az embereinket, partnerként kezelünk minden itt dolgozót. Vannak éves elégedettségi felméréseink, hetente nézzük a dolgozói visszajelzéseket. Megbecsüljük a véleményüket, és meg is fogadjuk a tanácsaikat, például igyekszünk az igényeik szerint változtatni a gyártósort, hogy minél kényelmesebb legyen a munkavégzésük. Szívesen látjuk a családos anyákat is, hiszen munkatársaink 70%-a nő. A csoportvezetőket, középvezetőket belülről választjuk, így biztosítva fejlődési lehetőséget. A jubilálókat is mindig köszöntjük, év végén pedig minden ember kap jutalmat az eltöltött évek függvényében. Mindig azon gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk folyamatosan elismerni az itt dolgozókat, és nagy örömünkre sokan maradnak itt még nyugdíjba vonulásuk után is. Nagyon komoly tréningcentrumot alakítottunk ki, ahol iparivarró-, gyártóiparioperátor-képzésen vehetnek részt azok a munkanélküliek, akik hasonló helyen szeretnének elhelyezkedni. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum szervezi a felnőttképzés elméleti, mi pedig a gyakorlati részét, így aki a képzés után nálunk marad, már belelát az itteni munkafolyamatokba is.

Kiváló munkakörülmények

– A versenyképes fizetés és megbecsülés mellett sok egyéb sportolási és kikapcsolódási lehetőséget is biztosítunk ingyen az itt dolgozóknak. A munkaközi szüneteket kellemesen tölthetik el a csendes pihenőben vagy a zöld kertben. Futball-, röplabda-, kosárlabdapálya, jól felszerelt konditerem és asztalitenisz is várja a kollégákat, de sok munkatársunknak nagy segítség a mágnesterápiás ágy vagy a Bioptron lámpa is, de van lehetőség gerinctornára vagy TRX edzésre is a műszakhoz igazítva. Évente szervezünk családi napot, illetve egészséghetet, ahol különböző szűréseken (pl. emlőrák, melanóma), vérnyomás- és vércukormérésen, ultrahangos szűréseken vehetnek részt az emberek. A városi uszodának névadó szponzorai vagyunk, oda is veszünk a dolgozóknak bérleteket, és a Kelet-Magyarország–Eissmann Hungaria Foci Kupát is már évek óta támogatjuk. Aktívak vagyunk a társadalmi szerepvállalásban, a rászorulók megsegítésében is.

