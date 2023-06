A kereskedelmi pozíciók országszerte, így természetesen Szolnokon is megannyi lehetőséget biztosítanak az elhelyezkedésre. Mindezt azt olyan állásportálok hirdetései is alátámasztják, mint például a SzolnokAllas.hu, ahol többek között a kereskedelem kategóriájában is rendszeresen jelennek meg újabb lehetőségek. A következőkben a gyakran előforduló kereskedelmi munkakörökre hozunk néhány példát. Aktuális kereskedelmi, állásajánlatokat itt talál: https://szolnokallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites.

Területi képviselő

A területi, esetleg kereskedelmi képviselői állások gyakori visszatérői a szolnoki álláshirdetéseknek. Ezekben a pozíciókban az alapvető feladatot a munkáltató cég számára történő új partnerek felkutatása, illetve a már meglévőkkel való állandó kapcsolattartás jelenti. Ezen kapcsolattartás magában foglalja a rendszeres személyes látogatásokat is, melynek során a területi képviselő felméri a partnere működését, felveszi annak rendeléseit, valamint később riportot és jelentést készít a találkozóról.

Fontos feladata továbbá a piackutatás, valamint az ügyféladatbázis állandó karbantartása is. Ezen tevékenységek ellátásához pedig általában felsőfokú szakirányú végzettségre, az irodai szoftverek (főként Excel, Word) átfogó ismeretére, B kategóriás jogosítványra, kiváló kommunikációs képességekre, valamint értékesítői gondolkodásmódra van szükség.

Boltvezető

A bolt vagy üzletvezetői állásokkal, illetve a helyettesi munkakörre vonatkozó lehetőségekkel szintén nagy számban lehet találkozni Szolnok álláshirdetései között. A munkakör feladatai meglehetősen változatosak, hisz egy boltvezető többek között a bolti munkafolyamatok megszervezéséért, a készletezéssel és árurendeléssel kapcsolatos teendők ellátásért, az árváltozások és akciók lebonyolításáért, valamint a munkavállalók irányításáért, motiválásáért is felel.

A pozíció betöltéséhez jellemzően releváns középfokú végzettségre, továbbá a kereskedelemben szerzett több éves tapasztalatra van szükség. Emellett fontos elvárásként szokott még megjelenni a kiváló kommunikációs képesség, a vevőorientált gondolkodásmód, és persze nem utolsó sorban a vezetői attitűd is.

Bolti eladó

Bolti eladóként rengeteg elhelyezkedési lehetőség adódhat, hisz egyebek mellett például élelmiszerboltokban, bútorboltokban vagy akár benzinkutatokon is lehet munkát vállalni ebben a pozícióban – amely lehetőségek egyébként már többször is előfordultak a SzolnokAllas.hu hirdetései között. A bolti eladók feladatköréről továbbá tudni érdemes, hogy az árufeltöltői, valamint a pénztárosi teendőkre egyaránt kiterjed.

Ennek értelmében pedig a terhelhetőség és a jó állóképesség, illetve a pozitív kisugárzás, a kedves és vevőorientált attitűd egyaránt szükséges a pozícióhoz.

