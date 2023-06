Hogy mit? Lehet az ruházat, cipő, kozmetikum, elektronika, számítógép, szerszámok, szolgáltatások és akár élelmiszerek is. Hogyan vásároljunk úgy, hogy közben spórolunk? Erre derül fény ebből a cikkből.

Használjon eMAG kupont vásárlása során

Hányszor fordul elő olyan az ember életében, hogy bár nincs pénze és nem szeretne, mégis be kell fektetnie egy új háztartási gépbe, szerszámba vagy bármi másba. Ez az eMAG egyik nagy előnye, hogy a legapróbb dolgoktól kezdve a nagy gépekig, mint hűtőszekrény, megtalálható kínálatában. További jó hír, hogy ezekre még eMAG kupont is be lehet váltani, méghozzá egyszerűen. Amit a webáruházban biztosan megtalál, az a telefon, tablet, okos eszköz, számítógép, háztartási kisgépek, háztartási nagygépek, baba-mama termékek, játékok, barkácseszközök, drogéria és még élelmiszer is.

Kuponok mellett az eMAG Black Friday akciója is segítségünkre van, ha szűkös a költségvetés. Ez az akció csak a megjelölt, Black Friday címkével ellátott termékekre vonatkozik. Az eMAG több, mint 2,5 millió terméket forgalmaz, így érthető, hogy nem lehet mind árcsökkentett. Csak ez az egy nap áll rendelkezésre, ezért csak korlátozott számban érhetőek el termékek. Egy felhasználói fiókból egy adott termékből csak egy darabot és csak egyszer lehet megvásárolni.

Vissza a kuponokhoz! A Tiplino portál nem csak eMAG kuponokkal szolgálhat, hanem az aktuális akciókkal is. Feladata ugyanis pont az, hogy figyelmeztesse a regisztrált felhasználóit a spórolási lehetőségekről. Első sorban keresse fel a Tiplino.hu weboldalt, ahol megkeresi az eMAG webáruházat. Végignézi az aktuális kupon- és akció ajánlatokat majd kiválasztja a számára legkedvezőbbet. Kuponok esetén megjegyzi vagy kimásolja a kódot az olló szimbólumra kattintva. A vásárlást a kuponkód mellett található “Kupon használata” gombbal kezdje meg. Pár pillanat és az eMAG áruházban találja magát. Minden kívánt vagy szükséges terméket a kosárba helyez és ott a rendelés összegzése és a végösszeg alatt található “Vásárlási utalvány megadása” lehetőségnél illessze be vagy írja be a megszerzett kódot. Már csak rá kell kattintania a “Kód használata” gombra és befejezni a vásárlást.

Lakberendezés olcsóbban XXXLutz kuponnal

A piros székes webáruházzal, amit már jóformán mindenki ismer, otthona minden zugát bebútorozhatja egyszerűen és olcsón. Képzelje el a helyzetet, amikor megkapja új otthona kulcsát, belép egy új illatú, tiszta, de üres helyiségbe és beindul a képzelet: ide egy szék, oda egy asztal és jó lenne egy kényelmes kanapé is. A fantázia sok esetben élénkebb, mint amennyit a költségvetés megenged. Ilyenkor jön jól az XXXLutz kupon és akciók. Segítségükkel kedvezményes áron vásárolható meg az a termék, amelyre szüksége van. Az akciók biztos forrása az XXXLutz akciós újság, mely körülbelül két havonta jelenik meg, így bőven van ideje tervezni és méregetni.

Olyan sajnálatos helyzet is előfordulhat, hogy pont nem akciós az a termék, amely a legjobban illene a megálmodott hálószobába. Ez a megfelelő pillanat az XXXLutz kuponokhoz. Meglátogatja a Tiplino portált, megkeresi ezt a webáruházat és megjegyzi vagy kimásolja a legjobb kódot. A portál egy kattintással átirányítja az áruház oldalára és vásárol. a pénztárban megadja a kódot és kész is.

Kupon kiválasztásánál mindig olvassa el a feltételeket, mint a minimális rendelési összeg, ha van, a termékek vagy márkák, amelyekre felhasználható. Szintén nézze meg a lejárati dátumot is.

A portálon más webáruházakat is talál cipő, divat, szállások, parfümök, kozmetikumok, gyógyszertárak, elektronika, számítógépek, otthon, kert, állatok, baba-mama, hobbi és sport terén. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeiekre is vonatkozik az az egyszerű szabály, hogy spórolhatnak miközben vásárolnak.

Pr-cikk