Ha nyár, akkor persze kihagyhatatlan a vízparti pihenés, a fürdés és az egyéb szabadtéri programok, viszont nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a napégés veszélyeivel, valamint azzal – ha már egyszer megtörtén a baj-, hogyan kezelhető a leghatékonyabban a leégett, fájó bőr.

Kiket érint leginkább?

Akár azt is mondhatnánk, hogy bárkit, aki túl sok ideig teszi ki direkt napfénynek a bőrét. A valóságban kicsit árnyaltabb a helyzet, ugyanis valóban léteznek bizonyos tényezők, amelyek még inkább hajlamosíthatnak a napégésre. A világos, érzékeny bőrű személyeknél például hamarabb jelentkeznek a tünetek, de alapvetően a gyermekek bőre is vékonyabb és érzékenyebb, ezért könnyebben leégnek. Egyes gyógyszerek miatt is nagyobb a rizikófaktor: bizonyos készítmények érzékennyé tehetik a bőrt a napfényre, növelve a napégés kockázatát. Illetve még nem beszéltünk az egyik legnagyobb katalizátorról: a nem ideális időszakban való napozásról. A napsugarak ereje délelőtt 10-től délután 15-ig a legerősebb, ebben az időszakban tartózkodjunk árnyékos helyen.

A napégés időtartama és tünetei

A napégés időtartama attól függ, hogy milyen mértékben sínylette meg a bőrünk a napsugarakkal való érintkezést. Az enyhe napégés általában néhány óra alatt elmúlik, míg a súlyosabb napégés esetén akár több napig is eltarthat a gyógyulás. A szóban forgó egészségügyi probléma leggyakoribb tünetei a következők:

Piros, égő bőr: az első intő jel a bőrpirosság és az égő érzés.

Bőrduzzanat és fájdalom: a leégett bőr duzzadt és érzékeny lehet, és bizony a legcsekélyebb érintésre is nagyon fáj.

Hólyagok és hámlás: súlyosabb napégés esetén hólyagok képződhetnek a bőrön, amelyek néhány napon belül általában kipukkadnak és hámlani kezdenek.

Általános rossz közérzet: a súlyosabb napégéshez gyakran társulhat fejfájás, láz, hányinger és általános rossz közérzet.

A napégés okozta kellemetlenségek enyhítésére és a gyógyulási folyamat felgyorsítására több módszer áll rendelkezésünkre. Az alábbiakban felsorolunk néhány hatékony módszert a leégett bőr kezelésére.

Hűtés és hidratálás

Ha már megtörtént a baj, a bőrünk hűtése alapvetően enyhítheti a fájdalmakat. A hűvös víz vagy hideg borogatás első lépésként már jónak számít, viszont kerüljük a jég közvetlen érintkezését a bőrrel, mert az csak ront a helyzeten. A leégett bőr kezelése továbbá történhet a hidratáló és hűsítő hatásáról ismert aloés készítményekkel: az aloe vera elsősegély spray, illetve az aloe gél remek megoldásnak számíthatnak, ha gyors és hatékony segítségre van szükségünk.

Pr-cikk