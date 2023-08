– A 2019-es választást követően a képviselő-testület egyhangúlag fogadta el azt az ötéves ciklusra vonatkozó programot, amelynek a legfontosabb kérdéskörei a választási kampány leglényegesebb elemei is voltak, azok a témák, amelyek leginkább érdekelték a választókat is – részletezte Máté Antal, Nyírbátor polgármestere. – Ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy a város egésze egyetértett

azokban a fő irányvonalakban, amelyek mentén kell haladnia a város fejlesztésének. A prioritást élvező irányok: a csapadékvíz elvezetés problémáinak a kezelése, a fiatalok lakáshoz jutásának, lakás helyzetének a javítása és támogatása, a különböző utak, közterületek fejlesztése elsősorban a közlekedésbiztonságra fókuszálva (kereszteződések átépítése, kerékpárutak építése), a kulturális programok, rendezvények színesítése. A város az első időszakban a pályázatok, a beruházások előkészítésére fordított rengeteg időt és energiát, és most pedig a megvalósítás időszakában járunk.

Mindent a helyiekért

Nagyon sok pályázatunk, projektünk indult el, jelenleg is több mint 15 beruházás folyik a településen, a járdaépítéstől az út felújításig, a közterületek fejlesztésén át a különböző intézmények

fejlesztéséig. – Sajnos ebben a ciklusban volt egy covid járvány, és egy hatalmas energia krízis, amire reagálni kellett. A fejlesztéseken túl a város rengeteg energiát fordított a járvány idején a lakosságnak nyújtott támogatások, szolgáltatások, védőoltások és tesztelések megszervezésére, a különböző felvilágosításokra, anyagi segítségnyújtásra, és ezeknek a rendszereknek a működtetésére és támogatására. Az energia ár drágulása miatt pedig a város finanszírozhatósága és a működőképessége került veszélybe, ezért nagyon sok energetikai projektet is elindítottunk az elmúlt egy évben. Ezek közül talán a leginkább kiemelendő a teljes közvilágítás energetikai korszerűsítése, amit teljes egészében saját erőből valósított meg a város. Összességében több mint kétmilliárd forintot fordítunk 15 középület korszerűsítésére viszonylag rövid idő alatt, energetikai vagy megújuló energiát hasznosító beruházások megvalósítására. – Ami még rendkívül fontos és ki kell emelni, az az időseknek kialakított lakópark a városban. Ez egy több éve előkészítés alatt lévő projekt, és még ebben a ciklusban el fog indulni a beruházás.

közvetlenül és gyorsan tudunk kommunikálni az emberekkel, kikérni a véleményüket, figyelembe venni az ő javaslataikat. A következő időszak sikerének kulcsa is, én azt gondolom, hogy az a fajta kommunikáció a városlakókkal, amiben a városvezetés a különböző rendezvényeket, kulturális programokat vagy a fejlesztési irányokat a helyiek igényeinek megfelelően határozza meg, a velük való konzultációk alapján. Erre egy új mozgalmat indítunk szeptembertől, melynek neve Éld át Nyírbátor. Ezzel az együttműködéssel szeretnénk a nyírbátoriakat bevonni a város fejlesztésébe. – Összességében a város fejlesztése jól halad, a tervezett célokat sikerül a ciklus végére teljesíteni. Természetesen az energiaválság és a járvány nagymértékben nehezítette a folyamatokat. Van néhány

olyan beruházás, amit reméltük, hogy hamarabb el tudunk indítani és be tudunk fejezni. Azonban még így is elmondható, hogy minden olyan elképzelés, ami a városlakókban igényként vagy a városvezetésben fejlesztésként megfogalmazódott, azt, ha nem is befejezni, de elindítani ebben a ciklusban mindenképpen sikerült.

